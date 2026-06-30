La educación superior atraviesa una transformación constante y cada vez más estudiantes buscan universidades que no solo les brinden conocimientos teóricos, sino modelos que les permitan alcanzar su máximo potencial con experiencias prácticas de aprendizaje y herramientas para afrontar los desafíos del mundo profesional. En ese contexto, la Universidad Politécnica del Perú continúa fortaleciendo su propuesta académica en el marco de su proceso de Admisión 2026-2, apostando por una formación moderna, flexible y conectada con las necesidades del país.

Licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), La Politécnica ha desarrollado un modelo educativo enfocado en potenciar las habilidades del estudiante, el aprendizaje práctico y la transformación digital. Uno de sus principales diferenciales es la metodología de aprendizaje X-Ponencial, una propuesta académica diseñada para transformar la manera de aprender, integrando teoría y práctica desde el inicio para que los estudiantes comprendan y apliquen cada concepto en situaciones reales.

Este modelo permite fortalecer habilidades como el pensamiento crítico, la innovación, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, competencias cada vez más valoradas por el mercado laboral. Asimismo, la metodología promueve una dinámica educativa participativa y alineada con las tendencias educativas internacionales.

La universidad cuenta con un moderno campus ubicado en Pueblo Libre, zona estratégica conectada con distintos puntos de Lima. Sus instalaciones incluyen aulas híbridas, Mobile Lab, laboratorios especializados de última tecnología, gimnasio, terraza para estudiantes y diversas zonas recreativas diseñadas para complementar la vida universitaria.

Además, La Politécnica ofrece clases en modalidad presencial, semipresencial y a distancia, permitiendo que cada estudiante adapte sus estudios a su ritmo de vida, necesidades laborales y objetivos profesionales. Esta flexibilidad se ha convertido en uno de los factores más valorados por jóvenes que buscan equilibrar estudios, trabajo y crecimiento personal sin dejar de acceder a una educación superior de calidad.

Entre los beneficios que brinda la universidad destacan también el inglés gratuito durante toda la carrera profesional, docentes con experiencia en el campo laboral, convenios institucionales y actividades formativas orientadas a fortalecer el desarrollo profesional y humano de los estudiantes.

Actualmente, La Politécnica cuenta con 14 carreras, ofreciendo una propuesta académica enfocada en formar profesionales preparados para responder a los retos de un entorno cada vez más competitivo y dinámico.

Asimismo, la universidad impulsa constantemente conferencias, conversatorios, actividades culturales y eventos académicos vinculados a temas como liderazgo, innovación, inteligencia artificial y transformación digital, buscando complementar el desarrollo de sus estudiantes más allá de las aulas.

Con el proceso de Admisión 2026-2, la Universidad Politécnica del Perú reafirma su compromiso con una educación moderna, flexible y orientada al futuro, brindando a más jóvenes la oportunidad de acceder a una propuesta educativa alineada con las exigencias del mundo actual.

Conoce más sobre La Politécnica: https://www.politecnica.edu.pe/

Publirreportaje