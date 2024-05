Las micro y pequeñas empresas (mypes) son piezas fundamentales de la economía peruana: representan el 99.2% del tejido empresarial, de acuerdo con el Ministerio de la Producción. Estos negocios, sin duda, merecen contar con seguros que sirvan de respaldo ante posibles daños o pérdidas que afecten su continuidad. No obstante, según Fernando Ríos, gerente general de Rímac Seguros, muchas mypes deciden no contar con un seguro debido al presupuesto ajustado que manejan.

En el panel de discusión de los CEO del Insurance Day 2024, encuentro organizado por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), Ríos afirmó que muchas empresas no apuestan por el aseguramiento porque requiere una decisión informada y no tienen el conocimiento adecuado para ir en busca de la protección. “Otro punto importante en el segmento empresarial es el tema cultural: muchos empresarios y ejecutivos piensan que nada adverso les ocurrirá en los próximos años y, por eso, deciden no tomar protección. La realidad es que estas empresas están más expuestas a que cualquier evento las afecte patrimonialmente”.

Por otro lado, Perú es un país altamente sísmico. A pesar de eso, la proporción de viviendas que cuentan con un seguro que otorgue protección frente a los daños por un eventual terremoto, entre otros riesgos, es mínima. A criterio de Alberto Vásquez, gerente general de La Positiva Seguros, en países sísmicos es esencial tener un alto nivel de aseguramiento, considerando que uno de los bienes más preciados es la vivienda. “Eso no ocurre en el país, lo cual demuestra que no existe una conciencia aseguradora”.

El año pasado, las compañías iniciaron una amplia labor para proveer soluciones de seguros ante la posible llegada del Fenómeno El Niño. Cuando se informó que el evento climático no se daría en la magnitud prevista, las empresas financieras con las que se pensaba comercializar los seguros dieron un paso al costado. “Ya no quisieron participar. Nos dimos cuenta que hay una visión más oportunista, que una conciencia aseguradora. Y esta conciencia está vinculada a la educación, un factor que debemos seguir impulsando”, mencionó Vásquez.

Acciones de cara al futuro

Aunque aún existe reticencia al optar por las soluciones de seguros, el gerente general de BNP Paribas Cardif Perú, Edgar Gómez, destaca la actividad de las microfinancieras y cajas municipales al acercar los servicios financieros a las zonas más remotas del país. Así, señaló que por lo menos el 48% de los peruanos tiene acceso a algún tipo de servicio financiero gracias a ellas. “En Perú ocurre un hecho exclusivo en el mundo: hay entidades de origen social, relacionadas con la gente y su cultura. Es el caso de las cajas municipales, pues tienen una óptima red de acceso a las personas”.

Vásquez concordó con el valioso papel que están desarrollando dichas entidades a nivel regional, al afirmar que permiten llegar a los poblados de muy difícil acceso. A su vez, Gómez destacó el valor de la tecnología para fortalecer el acceso al seguro y comentó que actualmente se utiliza esta herramienta para mejorar los servicios, las operaciones y la experiencia del cliente, mas no para llegar a la gente.

“Perú es un país informal y rural, y no ha realizado el esfuerzo tecnológico suficiente para acceder a las personas. El canal digital por sí solo no hace la tarea, también se necesita que sea asistido. ¿La razón? El tema de seguros es complejo y requiere de asesoría. Entonces, con una adecuada tecnología vamos a poder penetrar en la mayor parte de sectores”, mencionó Gómez.

¿Cómo acelerar el acceso al aseguramiento?

Empezar a fomentar el aseguramiento también parte de crear una oferta de productos que resuelva las necesidades más sensibles de las empresas y personas. En opinión de Ríos, es necesario cambiar el modelo de negocio o de distribución para llegar acertadamente a las mypes. No hay que dejar de lado que para acceder a estos grupos es importante un amplio conocimiento de sus hábitos y comportamientos: “esto es vital para darles una solución personalizada. Para construir las bases de un buen aseguramiento, debemos comenzar por entender la demanda a profundidad”.

“Existe la necesidad de cambiar la forma en cómo interactuamos con los consumidores. Es muy difícil llegar a quienes no tienen un seguro. Por eso, tenemos que diseñar estrategias de comunicación que toquen las aspiraciones y motivaciones de cada individuo, para conectar su necesidad con un producto de seguro”.

Fernando Ríos, gerente general de Rímac Seguros.

De hecho, Alberto Vásquez compartió esta postura, al señalar que es imprescindible entender y conocer bien a los segmentos. “El consumidor urbano y el rural no son iguales. No tienen las mismas preocupaciones, creencias, patrones o anhelos. La interacción que se necesita en Lima no es la misma que en las regiones, donde vale más el contacto con el cliente. Entonces, tenemos el reto de conocer bien a cada uno de los grupos”.

De acuerdo con César Rivera, gerente general de Pacífico Seguros, el segmento más importante para el sector son aquellos millones de peruanos que no tienen ninguna cobertura. “El reto es cómo aprovechamos, desde la perspectiva de negocios, el rol social que tenemos con ellos. Y para incluirlos en el sistema, este grupo necesita confiar en el aseguramiento”, señaló.

Por su parte, Ríos y Vásquez también coincidieron que para impulsar el aseguramiento hacen falta alianzas con diversas industrias que son más cercanas a los consumidores (bancas, cajas rurales, financieras) y, sobre todo, la participación del sector asegurador, las instituciones privadas y el Gobierno. En el foro de los CEO, el representante de La Positiva Seguros advirtió el rol fundamental del Gobierno de vigilar las políticas públicas que permitan asegurar a las poblaciones. “Se debe trabajar más en prevención, pero no le ponen atención. El gasto en prevención y mitigación ha sido tan pequeño que se han devuelto los recursos y luego se han utilizado en la reparación de los daños”.

Asimismo, Rivera hizo hincapié en seguir reforzando el elemento educativo. Para el CEO, es primordial que los escolares aprendan y entiendan el concepto de aseguramiento, así como los conocimientos básicos financieros. “Se requiere la firmeza del sector público en la implementación de estos temas. Si no logramos que desde niños reciban esta formación, más adelante será difícil. Esta también es una labor de las compañías de seguros en su contribución a una mayor conciencia de aseguramiento”, finalizó Rivera.

Reportaje publicitario

Razón Social: ASOCIACION PERUANA DE EMPRESAS DE SEGUROS

RUC: 20107290339