La seguridad se ha convertido en uno de los factores que más influyen en la decisión de compra en el mercado automotriz. En ese contexto, tecnologías como los sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor) cobran mayor relevancia al integrar herramientas capaces de detectar riesgos y asistir al quien maneja.

En línea con esta tendencia, Geely obtuvo el primer lugar en ventas de SUV con ADAS de nivel 2 durante febrero de 2026 a través de la incorporación de estas soluciones en su portafolio. Estos sistemas funcionan mediante cámaras y sensores que monitorean constantemente lo que ocurre a su alrededor, permitiendo anticipar situaciones de riesgo y mejorar la experiencia de manejo.

Para Carlos Elías, Gerente de Geely Perú, este tipo de soluciones representa uno de los avances más relevantes en materia de seguridad automotriz. Según explica, los sistemas ADAS funcionan como una especie de copiloto digital que acompaña al chofer durante el trayecto y aporta una capa adicional de protección. “Estas tecnologías están diseñadas para complementar la atención del conductor. A través de sensores y cámaras, el vehículo puede detectar situaciones de riesgo a su alrededor y alertar o intervenir para ayudar a evitar un accidente”, asegura.

TECNOLOGÍA COMO DIFERENCIAL

En la práctica, los sistemas ADAS de Geely integran distintas funciones que trabajan de manera coordinada para mejorar la seguridad y el confort al conducir. Entre las más conocidas están el frenado automático de emergencia (AEB), el control de crucero adaptativo (ACC) y el asistente de mantenimiento de carril (LKA). A esto se suman soluciones como las cámaras de visión 540°, que permiten una lectura mucho más amplia del entorno del vehículo.

El representante de Geely señala que estas herramientas están diseñadas para asistir a quien está frente al volante, pero sin reemplazar su responsabilidad. Su valor está en la capacidad de anticiparse a posibles situaciones de riesgo. “Son tecnologías que ayudan a proteger tanto a quienes viajan dentro del vehículo como a quienes están a su alrededor. El sistema puede identificar una situación peligrosa antes de que el conductor la perciba y actuar para reducir el impacto o evitarlo”, señala.

Parte del funcionamiento de estas tecnologías también se ha mostrado en experiencias como el reciente track day organizado por la marca, en el que especialistas y periodistas pudieron probar en pista cómo responden los sistemas ADAS en diferentes escenarios.

Según Carlos Elías, el interés por las tecnologías como ADAS viene creciendo entre los conductores. (Foto: El Comercio)

INNOVACIÓN QUE IMPULSA EL SEGMENTO SUV

La incorporación de sistemas ADAS forma parte de la estrategia de Geely para fortalecer su propuesta tecnológica dentro del mercado peruano. En los últimos años, la marca ha ampliado su portafolio de SUV equipados con estas soluciones de asistencia a la conducción, en línea con una tendencia global que prioriza cada vez más la seguridad y la innovación en los vehículos.

De acuerdo con Elías, el interés por este tipo de tecnologías viene creciendo entre los conductores, especialmente entre quienes buscan mayor respaldo al momento de manejar en ciudad o durante viajes largos. La combinación de innovación, conectividad y seguridad se ha convertido así en uno de los principales diferenciales dentro del segmento.

Actualmente, Geely dispone de un amplio portafolio de SUV con vehículos que incorporan esta tecnología, apostando no solo por la seguridad sino también por el confort en la conducción del consumidor peruano. Conoce más a través de su web www.geely.pe.

Geely impulsa la tecnología en sus SUV con el sistema ADAS. (Imagen: El Comercio)

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