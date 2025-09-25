Podcast Consultorio Tributario
Podcast Consultorio Tributario
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza los alcances de la RTF 6423-10-2025 que señala que no puede cuestionarse el crédito fiscal del IGV si la factura tiene una glosa genérica, en tanto se pueda acreditar la realidad económica con otros documentos, bajo clara trazabilidad, no siguiendo así duros formalismos que pretende implantar el fisco.

Escuchemos este podcast para estar atentos en las fiscalizaciones tributarias a nuestra defensa respectiva, a través de los alcances de esta importante jurisprudencia que defiende la verdad material y la buena fe de las pruebas.

