Podcast Consultorio Tributario
Podcast Consultorio Tributario
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza de manera crítica las consecuencias de lo señalado en la sentencia recaída en el Expediente 4068-2023-PA/TC, en donde el Tribunal Constitucional verifica el hecho de que las nulidades en la actuación del fisco, no pueden alterar el cómputo del plazo prescriptorio.

Escuchemos este podcast para estar atentos ante posibles aplicaciones de esta sentencia, que adquiere especial relevancia al defender los principios de seguridad jurídica y plazo razonable.

TE PUEDE INTERESAR

La capacitación preventiva en el régimen sancionador tributario
¿Condonación tributaria?
El Fisco y el “cumplimiento colaborativo”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.