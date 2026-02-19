En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza de manera crítica las consecuencias de lo señalado en la sentencia recaída en el Expediente 4068-2023-PA/TC, en donde el Tribunal Constitucional verifica el hecho de que las nulidades en la actuación del fisco, no pueden alterar el cómputo del plazo prescriptorio.
Escuchemos este podcast para estar atentos ante posibles aplicaciones de esta sentencia, que adquiere especial relevancia al defender los principios de seguridad jurídica y plazo razonable.