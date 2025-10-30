En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, explica los aspectos más relevantes del Proyecto de Ley recientemente presentado en el Congreso y que estaría fomentando indirectamente la extorsión, ya que permitía pasar como “gasto extraordinario” para los fines del Impuesto a la Renta las erogaciones por actos extorsivos.

Felizmente este proyecto fue retirado ante las críticas, pero deja abierto el análisis de si los gastos por actividades ilícitas tienen un efecto tributario, para que la historia no se repita.

Escuchemos este podcast para entender la problemática de la deducibilidad de los gastos por actividades ilícitas, su naturaleza y efectos en lo tributario.