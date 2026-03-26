En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, explica el problema que se está generando entre la aplicación de las funciones de fiscalización y la realidad económica de las operaciones empresariales, lo cual genera conflictos y tensiones entre el Estado y el contribuyente.

Escuchemos este podcast para entender la necesidad de un gobierno corporativo tributario interno en las empresas, que prevenga así las posibles contingencias, pero que también tenga un ojo crítico ante los abusos que se puedan dar en las fiscalizaciones.