En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, revisa los cambios a la Ley penal tributaria (Decreto Legislativo 813), sucedidos a través del novísimo Decreto Legislativo No. 1716, en donde se sanciona ahora un “delito de peligro”, pues se apunta a las falsedades que se pueden generar al solicitar un RUC, a fin de generar facturas falsas a posteriori, de manera electrónica.
Escuchemos este nuevo podcast, y estemos atentos a las consecuencias de este cambio en la penalización de la defraudación tributaria, bajo nuevos elementos acordes a los tiempos modernos.