En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica los alcances de la RTF 11703-11-2025, respecto del alcance de las notificaciones electrónicas realizadas al Buzón Sol de los contribuyentes.
Escuchemos este podcast para conocer la posición del Tribunal Fiscal, que como se podrá apreciar ratifica a su vez la postura del Fisco, y lleva a concluir que todos los días, sin excepción alguna, se debe abrir dicho Buzón para revisar las posibles notificaciones de SUNAT y contar así adecuadamente los plazos.
LEA TAMBIÉN: ¿Cómo entender brevemente el concepto de “beneficiario final”?