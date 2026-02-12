Podcast Consultorio Tributario
Podcast Consultorio Tributario
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica los alcances de la RTF 11703-11-2025, respecto del alcance de las notificaciones electrónicas realizadas al Buzón Sol de los contribuyentes.

Escuchemos este podcast para conocer la posición del Tribunal Fiscal, que como se podrá apreciar ratifica a su vez la postura del Fisco, y lleva a concluir que todos los días, sin excepción alguna, se debe abrir dicho Buzón para revisar las posibles notificaciones de SUNAT y contar así adecuadamente los plazos.

