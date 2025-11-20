En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, revisa los alcances del llamado “principio de causalidad” del artículo 37° de la Ley del IR, y a través de él, se analizan los subprincipios de razonabilidad, normalidad y generalidad, con la finalidad de evitar contingencias innecesarias ante el Fisco.
Escuchemos este nuevo podcast, para generar, en su caso, las acciones correctivas de control en las empresas, a través de las necesarias políticas internas, que deben ser aprobadas a la brevedad posible.