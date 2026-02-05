Podcast Consultorio Tributario
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, revisa los principales aspectos del “Beneficiario Final” que ha sido instituido por el Decreto Legislativo 1372, a fin de evitar contingencias por parte de los contribuyentes.

Escuchemos este podcast para conocer los principales detalles de este tema que conlleva finalmente a la presentación del Formulario Virtual 3800.

¿A qué se refiere con beneficiario final?

El “beneficiario final” ante la Sunat es siempre una persona natural que en última instancia posee o controla a la empresa o ente jurídico, o en cuyo nombre se realiza una operación.

Si no se logra identificar a nadie por propiedad o control, se considera beneficiario final a la persona natural que ocupa el puesto administrativo superior (gerente general, director ejecutivo, etc.).

