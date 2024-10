El Ministerio Público se opone a que Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), cambie su residencia de Chorrillos (Lima) a Chota (Cajamarca). La entidad argumenta que este cambio podría aumentar el riesgo de que se obstaculice la investigación en la que está involucrada.

En la audiencia del miércoles 30 de octubre, que se realizó en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, la fiscal adjunta provincial Magaly Torres indicó que Paredes no estaba cumpliendo con las reglas de conducta y cuestionó la validez de los documentos presentados.

Indicó que no hay base fáctica en la solicitud de la investigada, ya que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han impuesto medidas restrictivas relacionadas con el derecho al trabajo de Yenifer Paredes.

“Si bien existen ciertas restricciones, esto va de la mano con el proceso que ya se dio en su oportunidad, ya se calificó y que se ha visto necesario que ella tenga estas limitaciones en cuanto a la libertad de tránsito”, manifestó.

Yenifer Paredes alega pedido para viajar a Chota

Yenifer Paredes se dirigió a la audiencia y mencionó que tuvo un “percance familiar”, el cual ya había comunicado a la fiscalía. Además, expresó que, por “temas de salud”, no puede continuar hospedándose en la casa de su sobrino en el distrito de Chorrillos.

“Es un caso muy delicado que no lo puedo divulgar. Aparte de todo, señor magistrado, quiero decir que he cumplido a cabalidad lo que se me está ordenando”, aseveró la cuñada del encarcelado exmandatario.

“Estoy pidiendo irme a trabajar. Claro, la fiscalía ha mencionado algo importante, que no me restringe mi labor de trabajar acá. Señor magistrado, estoy investigada por organización criminal, ninguna empresa de Lima me quiere contratar, es la verdad. Que una persona que me conoce de hace tiempo me quiera dar una oportunidad de trabajo, no creo que usted como magistrado me niegue la oportunidad de trabajar”, agregó.

