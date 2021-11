Ricardo Pareja, vocero del Gremio de Transportistas de Lima y Callao, indicó que cinco organizaciones gremiales se han unido para realizar un paro indefinido el próximo lunes 8 de noviembre debido al alza del combustible.

Además, piden una estabilidad jurídica y acabar con la informalidad, entre otros reclamos.

“Este no es un paro político, es un paro en defensa del transporte formal para que el Estado no deje que se siga prestando el servicio en condiciones normales. Nos hemos unido cinco organizaciones gremiales, las cuales representan el 85% de todo el transporte formal que se brinda en Lima y Callao. Pues el 15% restante lo realiza el Metropolitano y los Corredores que no tienen la necesidad de parar puesto que el estado los está subvencionando durante los 17 meses de pandemia, que no lo hemos tenido nosotros, los transportistas formales”, precisó en declaraciones a 90 Matinal.

Indicó que de los 16,000 vehículos que diariamente prestan el servicio de transporte en Lima y Callao, los cinco gremios representan una flota de 13,000 unidades, los 3,000l restantes pertenecen al Metropolitano y Corredores Complementarios.

“Nosotros hemos tenido una reunión con el ministro de Transportes en la cual se nos ofreció la solución a varios de estos puntos que estamos reclamando, pero en la práctica ha sucedido todo lo contrario. El combustible en estos últimos meses ha subido el 48% que resulta imposible continuar brindando el servicio”, aseveró.

Transportistas urbanos acataran paro el 8 de noviembre ante alza de combustible

Detalló que son tres los puntos principales que están pidiendo a fin de continuar brindado el servicio de transporte público. “Uno es la estabilidad jurídica. Que se de las autorizaciones de acuerdo a ley por 10 años a cambio que se pueda brindar un servicio de calidad. El segundo punto importante es el tema de la erradicación de la informalidad, no es posible que haya crecido el transporte ‘pirata’ que no tiene ninguna autorización”, indicó Pareja.

Sostuvo que en caso el Gobierno los convoque a reunión, el paro programado para el lunes 8 ya no se acataría. “De no ser así, este paro será indefinido puesto que no podríamos seguir brindando el servicio en condiciones tan adversas”, manifestó.

Añadió que, dentro de la convocatoria para el paro de transportistas se precisa que este sea indefinido. “No solamente en la ciudad de Lima y Callao, sino es a nivel nacional. Tanto el transporte de carga e interprovincial, y el transporte urbano”, puntualizó.

Consultado respecto a si subirían el precio del pasaje, Pareja negó que dicha medida sea posible. “El precio del pasaje es difícil tratar de incrementar porque el público usuario está totalmente golpeado. La mayoría ha perdido su trabajo, está al 50% de sus ingresos, es imposible pedir que pague más de la tarifa que viene haciendo”, aseguró.

