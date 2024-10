Ese incidente fue uno de los al menos ocho ataques con arco y flecha que han tenido lugar desde 2010 en la misma zona de la región peruana de Madre de Dios. Dos han ocurrido en los últimos tres meses, dejando dos personas muertas y otras tres desaparecidas. Cada vez hay más peticiones para que el Gobierno de Perú amplíe una reserva que se supone que protege a los Mashco Piro (ver mapa), así como a las personas que podrían entrar en conflicto con ellos. El caso encierra cuestiones que también desafían a los vecinos de Perú en la Amazonia, donde viven más grupos de este tipo que en cualquier otro lugar del mundo.

Los Mashco Piro se encuentran entre más de 100 tribus que viven mayoritariamente o totalmente apartadas de la sociedad en general, según la ONG Survival International. A menudo se los llama un grupo “no contactado”, pero la verdad es más compleja. Los antropólogos sospechan que solían estar menos aislados y que sus antepasados huyeron a la selva para escapar de la violencia que vino con el auge del caucho que comenzó en la década de 1890. Algunos especulan que son descendientes de esclavos indígenas mantenidos cautivos por Carlos Scharff, un notorio barón del caucho asesinado en 1909 durante una rebelión de esclavos.

Romel Ponceano, jefe de la aldea de Monte Salvado, que se encuentra cerca de su territorio, es uno de los pocos forasteros que ha desarrollado una relación con los miembros de la tribu. Ponceano (que es miembro del pueblo yine, otro grupo indígena) dice que le han dicho que no tienen ningún interés en abandonar la selva. La primera vez que habló con ellos, le pidieron que se desnudara para demostrar que era de confianza. “Sólo la gente mala lleva ropa”, dijeron.

Los leñadores han estado trabajando en sus alrededores desde el auge de la caoba en los años 90. En la actualidad, el gran dinero proviene de la tala de shihuahuaco, un árbol gigante de crecimiento lento que se utiliza para hacer elegantes paneles para pisos. Gran parte del trabajo es legal. Cuando el gobierno creó la reserva existente de los Mashco Piro, en 2002, convirtió en concesiones madereras una gran área de bosque donde se sabía que vivía la tribu. Del Aguila dice que cuando trabajaba en la zona, a menudo se encontraba con huellas y campamentos abandonados (uno de ellos lleno de caparazones de tortugas y cadáveres de animales). “Básicamente, es su tierra”, dice.

Aunque el contacto puede ser peligroso para todos los involucrados, lo que está en juego es más importante para los propios Mashco Piro. Al igual que otros pueblos aislados, se presume que carecen de inmunidad a muchas enfermedades cotidianas. El descuido ante este y otros riesgos ha causado tragedias en el pasado.

En los años 1940 y 1950, los misioneros dominicos entraron en contacto con otra tribu de la región, los Harakbut: empezaron arrojando bolsas de machetes, comida y mantas desde aviones. Muchos de los miembros de esa tribu murieron posteriormente de enfermedades. Eusebio Ríos, que es Harakbut, dice que su padre y su abuelo acabaron en una misión católica, donde un sacerdote abusó de ellos y los obligó a talar árboles y buscar oro. La tribu “todavía está tratando de recuperarse”, dice.

Las autoridades parecen reconocer que el statu quo en Madre de Dios no se mantendrá. En 2016, una comisión del Gobierno peruano recomendó ampliar la reserva existente en unas 350,000 hectáreas. Pero seis administraciones presidenciales no lo han hecho. Ricardo García, funcionario del Ministerio de Cultura, dice que el gobierno actual apoya la expansión. “Estamos retomando el tema”.

El dinero puede ser un obstáculo. Ampliar la reserva podría significar modificar 14 concesiones madereras. En 2017, los funcionarios del Servicio Forestal de Perú, Serfor, calcularon que costaría US$ 88 millones indemnizar a las empresas madereras. Además, el servicio forestal de Perú tiende a ver a las empresas madereras formales como aliadas en la lucha contra formas de deforestación más rápidas y menos controladas, dice Claudia Ato, ex funcionaria de Serfor.

Es posible que cualquier nueva reserva aún no sea lo suficientemente grande. El ataque más reciente de los Mashco Piro tuvo lugar fuera del área propuesta para la expansión. Y las líneas en un mapa, por sí solas, no mantendrán a la gente alejada. Las organizaciones de la sociedad civil dicen que entre 2020 y 2022, 14 ambientalistas o líderes indígenas peruanos fueron asesinados defendiendo la tierra de mineros de oro ilegales, madereros, narcotraficantes y similares. “Sería genial si la expansión significara que el Estado destina más recursos a la defensa del área”, dice Ato. “Pero eso probablemente no sucederá”.