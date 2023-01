Hoy en día, las parejas homosexuales no pueden casarse y las mujeres solo pueden abortar si sus vidas corren peligro. Los padres puritanos prohíben la educación sexual en las escuelas. Los políticos aceptan el statu quo. Antauro Humala, un ex convicto que ahora aspira a postularse para presidente, usa un insulto cuando se refiere a las personas homosexuales.

Para recordar que Perú no siempre ha sido tan tenso, no busque más allá del valle de Moche en el norte del país. Durante la última década, la neblinosa región costera ha sido un centro tranquilo para los turistas que visitan los Templos del Sol y la Luna, enormes monumentos de adobe utilizados como sitios ceremoniales por el pueblo Moche, una civilización precolombina que vivió en la costa entre los siglos segundo y octavo.

Sin embargo, durante el año pasado la principal atracción turística se encuentra en un parque al borde de la carretera con un ambiente carnavalesco. Allí, mientras el reggaetón suena a través de un altavoz, los turistas hacen fila para tomarse una selfie con una estatua gigante de fibra de vidrio de un hombre Moche agarrando su enorme falo, con la otra mano levantada en un puño.

La estatua, inaugurada a principios del 2022, rinde homenaje a los ‘huacos eróticos’ moche. Estos son recipientes de cerámica que representan genitales abultados y una variedad de actos sexuales, desde felación y sexo anal hasta cópula sobrenatural con esqueletos, deidades y animales.

Varios cientos de huacos eróticos moche sobreviven hoy, ofreciendo un vistazo de las actitudes no occidentales hacia el sexo que alguna vez llevó a Alfred Kinsey, un sexólogo, a coleccionarlos. Aunque la especulación de los eruditos sobre el significado de las vasijas ha variado con el tiempo, hoy en día se cree que simbolizaron el flujo sagrado de los líquidos que dan vida a una sociedad que floreció irrigando los valles del desierto y recolectando peces del mar, mucho antes del surgimiento del Imperio Inca.

Calificado como “la estatua erótica de la fertilidad” por las autoridades municipales, el homenaje al huaco erótico moche provocó indignación entre los mojigatos y fue incendiado poco después de su instalación. (No está claro quién tuvo la culpa; no se ha abierto ningún caso). Pero el alcalde de Moche, César Arturo Fernández, no se dejó intimidar. Encargó dos más y, finalmente, agregó media docena de otras estatuas con temática de huaco erótico, con masturbación grupal, tríos y sexo gay. Al principio todo esto fue catalogado por muchos peruanos como una estrategia política. Pero ahora la estatua original se ha convertido en una sensación nacional, inspirando memes e imitaciones que se usan en discotecas y bodas.

En un fin de semana cualquiera, los turistas adoptaron atrevidas poses bajo el imponente falo de la estatua principal. Las tímidas risitas dieron paso a los chillidos. Algunos abrazan al miembro. Otros pretenden besarlo o lamerlo, o inclinarse ante él en señal de adoración. Las otras estatuas invitan a un juego similar: las madres colocan a sus hijos dentro de una vagina similar a una cueva para recrear su nacimiento. Un hombre acaricia los testículos de una de las estatuas de una pareja gay, mientras su novio le toma una foto. “Nos hemos tomado muchas selfies”, dice. “Es nuestro aniversario”. Irma Liñan, una viuda de 64 años de vacaciones con amigos, dice que recomendará a toda su familia que visite el lugar.

No todos están contentos. El 4 de enero, Milagros Jáuregui de Aguayo, parlamentaria conservadora, propuso una ley para prohibir la exhibición de obras de arte eróticas en espacios públicos. Pero Ulla Holmquist, directora del museo Larco en Lima, donde se guarda una colección de vasijas moche en una galería discreta, dice que, independientemente de los motivos políticos iniciales para crear el sitio, ha brindado una rara oportunidad para discutir tabúes. Y a fines del año pasado, Fernández fue elegido alcalde del municipio mucho más grande de Trujillo. ¿Quién dice que los peruanos no quieren hablar de sexo?