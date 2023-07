La ‘Tercera Toma de Lima’ inició este 19 de julio y, debido a las manifestaciones en diciembre del 2022 y enero del 2023, la población peruana temía el alza de precios en los alimentos y el vandalismo en algunas zonas del Centro de Lima. Esta mañana, la Gerencia de Desarrollo Económico evidenció que el Mercado Central se encuentra abierto y laborando con normalidad.

Elia Urmeneta, vocera de la Municipalidad de Lima, informó que las actividades en el Mercado Ramón Castilla se vienen desarrollando sin ningún problema ni acercamientos de manifestantes:

“El precio se ha mantenido y lo podemos preguntar, entre S/ 10.50 el kilo de pollo. El ingreso de los proveedores se mantuvo, como siempre, desde las 5:00 a. m. sin ningún inconveniente con el cierre de vías. Todo con normalidad. Sin embargo, tenemos un 20% menos de público asistente”.

Por otro lado, la vocera envió un mensaje a los televidentes que temen salir de sus hogares por la ‘Tercera Toma de Lima’, asegurando que el centro de comercio se encuentra disponible para realizar las compras diarias.

“No tengan miedo de venir. Hay un plan de la Municipalidad de Lima en coordinación con la Policía. Como medida de protección, dispusimos que todos los comerciantes se abastezcan con un poco más de alimentos por si no había un normal desempeño, pero esto no ha sucedido. En el Mercado Ramón Castilla todo está normal. Atenderemos hasta las 6:00 p. m.”.

https://drive.google.com/file/d/188JV3ImhmfbTKcg2jarp6O-cVQgh1FdX/view?fbclid=IwAR3cw1jm6nvM5TKlBwUfnpzQzugnojhnTWj1mLIImu8FtoPbcOAcdAZsB8M