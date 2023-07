La ‘Tercera Toma de Lima’ inició este 19 de julio, por lo que el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar Nichi, realizó un monitoreo del funcionamiento industrial que hay actualmente al rededor de todo el país para conocer en qué medida está afectando estas manifestaciones a la productividad.

¿Qué facilidades se les dio a los trabajadores para que puedan asistir a su centro laboral?

En una entrevista con RPP, Jesús Salazar indicó que, en esta ‘Tercera Toma de Lima’, 1,200 industrias de diferentes zonas del Perú participaron en este monitoreo. “El 98% de las industrias está trabajando con total normalidad. Esto nos hace pensar que a estas horas de la mañana, la situación está normal en las industrias. Apostamos por la productividad nacional. El Perú no puede parar”.

Las empresas señalaron que sus colaboradores asistieron al centro laboral con normalidad, según el jefe del SNI: “Hemos dado flexibilidad en los ingresos. Además de ayudar a los trabajadores con movilidades especiales. Se ha dado todas las facilidades para que las industrias no paren y puedan tener una actividad normal. Vemos en las diferentes regiones que no hubo un problema mayor en el tema de transporte”.

Este monitoreo fue realizado a microempresas, medianas empresas y grandes industrias. Finalmente, Jesús Salazar envió un mensaje a los políticos y a los manifestantes que están en contra de Dina Boluarte.

“La industria nacional manufacturera viene cayendo por 8 meses consecutivos, algo que no se veía hace muchísimos años. El PBI ya cayó en mayo -1.4%. Va a ser muy difícil alcanzar el 2% del crecimiento que ya se había proyectado. Los políticos no se dan cuenta de que con eso la pobreza va a seguir aumentando y podríamos cerrar el año con 30% de pobreza. Esto no puede suceder”.

https://drive.google.com/file/d/17AXiNN6QY2j_8PveWTwaHlm9B5FKz8_W/view?usp=sharing