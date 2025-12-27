Un sismo de magnitud 4.8 sacudió esta noche la región Lima . El movimiento telúrico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y ocurrió a las 19:35 horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del temblor fue a 52 km al Suroeste de Supe Puerto, Barranca - Lima, a una profundidad de 29 kilómetros.

Minutos más tarde, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú precisó que, por las características del fenómeno, no se emitió alerta de tsunami para la costa peruana.

Temblor en Lima. Foto: IGP.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

26-12-25 19:35:15

Magnitud: 4.8 Mw

Referencia: 52 km al SO de Supe Puerto, Barranca - Lima

Profundidad: 29.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/jUgDScUlUB — Hidrografía Perú (@DHN_peru) December 27, 2025

Recomendaciones para afrontar un fuerte sismo

Se desconoce con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de gran intensidad, por lo que es necesario estar bien preparador para afrontarlo. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) brinda las siguientes recomendaciones:

Antes de un sismo

Identifique la posición de los objetos y/o muebles que, de presentarse una situación de emergencia, puedan convertirse en un peligro. Reubíquelos para prevenir que puedan caer sobre algún integrante del hogar.

Defina un punto de reunión para reencontrarse con su familia después del sismo.

Debe preparar un kit de emergencia que incluya alimentos no perecibles como agua, medicamentos y una linterna con pilas en buen estado.

Repare grietas o daños que se encuentren dentro de su hogar, ello permitirá mitigar las consecuencias económicas de un sismo.

Proteja la salud de tu familia. Contar con un seguro de salud ayudará a mitigar los gastos que se generarían por accidentes o emergencias durante el sismo.

Durante un sismo

Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.

De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.

No use ascensores.

LEA TAMBIÉN: Ingemmet identifica zonas vulnerables en Lima ante sismos y deslizamientos

Después de un sismo