Un sismo de magnitud 5.0 sacudió esta tarde la región Ica. El movimiento telúrico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y ocurrió a las 14:50 horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del temblor fue a 67 kilómetros al oeste de Pisco, región Ica, a una profundidad de 38 kilómetros.

Minutos más tarde, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú publicó el Boletín de Sismo Tsunami N.° 37-2025-1, en el que precisó que, por las características del fenómeno, no se emitió alerta de tsunami para la costa peruana.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0582

Fecha y Hora Local: 02/09/2025 14:50:09

Magnitud: 5.0

Profundidad: 38km

Latitud: -13.67

Longitud: -76.82

Intensidad: IV Pisco

Recomendaciones para afrontar un fuerte sismo

Se desconoce con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de gran intensidad, por lo que es necesario estar bien preparador para afrontarlo. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) brinda las siguientes recomendaciones:

Antes de un sismo

Identifique la posición de los objetos y/o muebles que, de presentarse una situación de emergencia, puedan convertirse en un peligro. Reubíquelos para prevenir que puedan caer sobre algún integrante del hogar.

Defina un punto de reunión para reencontrarse con su familia después del sismo.

Debe preparar un kit de emergencia que incluya alimentos no perecibles como agua, medicamentos y una linterna con pilas en buen estado.

Repare grietas o daños que se encuentren dentro de su hogar, ello permitirá mitigar las consecuencias económicas de un sismo.

Proteja la salud de tu familia. Contar con un seguro de salud ayudará a mitigar los gastos que se generarían por accidentes o emergencias durante el sismo.

Durante un sismo

Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.

De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.

No use ascensores.

Después de un sismo