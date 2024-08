El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, desde el jueves 15 al lunes 19 de agosto del 2024, se presentarán condiciones atmosféricas que podrían favorecer a la ocurrencia y propagación de incendios forestales de moderada a extrema intensidad en la Sierra y Selva.

Asimismo, se espera que continúe la ausencia de precipitaciones en estas regiones, así como la disminución de la humedad e incremento de la temperatura diurna.

De acuerdo al pronóstico, se estima que continúe la ausencia de precipitaciones, la disminución de la humedad y el incremento de la temperatura diurna en los departamentos Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda no encender fuego cerca de bosques ni pastizales, no quemar residuos vegetales, asegurarse de que no exista posibilidad de reavivar el fuego al apagar fogatas, delimitar el fuego con materiales no combustibles, con arena o piedras y tener a la mano materiales como tierra o agua para apagarlo de inmediato.

Además, en caso que se observe una emergencia de este tipo, se exhorta informar a las autoridades competentes.

Es importante recalcar que no se debe intervenir en un incendio forestal si no se cuenta con el entrenamiento y equipo de protección adecuados, así como cubrir la boca y nariz con un paño húmedo para no inhalar humo, poner atención al comportamiento del fuego y del viento, ya que el incendio puede cambiar de dirección e intensidad rápidamente.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa monitoreando este tipo de eventos que se registran en diferentes regiones, en coordinación con los centros de operaciones de emergencia sectoriales regionales, provinciales y distritales, así como con las autoridades respectivas las acciones de respuesta en atención de la población damnificada y afectada.