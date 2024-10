El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que los primeros días de octubre favorecen la ocurrencia de lluvias focalizadas en varias regiones del país y en otras zonas se presentarán temperaturas elevadas.

El ingeniero de la entidad, David Garay Marzano, indicó a Andina que para los próximos días se tendrán condiciones atmosféricas que favorecen la ocurrencia de precipitaciones, inclusive se tiene un aviso vigente de precipitaciones en la sierra en general, principalmente en el norte y centro.

En un último reporte del Senamhi, se señala que los mayores acumulados de lluvia, durante las últimas 24 horas, se registraron en las localidades de Huambo, Cajamarca (23.4 mm); Aucayacu, Huánuco (34.6 mm) y, Callería, Ucayali (29 mm).

De igual manera, se menciona que las lluvias de fuerte intensidad estaría acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento en la región San Martín. También, se prevé que estás condiciones continúen durante las próximas horas.

El especialista indicó que si bien estas precipitaciones pluviales ayudarán a mitigar los incendios forestales que afectan diversas zonas de la sierra norte y centro y la selva, no serán suficientes para extinguir los siniestros por la variabilidad del clima.

Garay Marzano adelantó que en las próximas horas se emitirá otro aviso del Senamhi con pronósticos de la extensión de las precipitaciones que están ocurriendo en las últimas horas en la sierra y selva.

Para el especialista, ello significa una atmósfera más cargada de humedad, pero precisó que ello se dará hacia el sector occidental “es decir hacia el lado de la sierra que mira al mar”.

Además, dijo que en la selva hay zonas en las que el cielo está totalmente despejado como en el sur, con incremento de la temperatura, situación distinta en la selva alta y centro, donde han ocurrido lluvias, como en San Martín, que amaneció con tormentas eléctricas, panorama que se mantendría en las próximas horas.

¿Esta situación de la aparición de lluvias podría entonces acabar con los incendios forestales sobre todo en regiones como Amazonas, San Martín y Ucayali? “Sí, porque tenemos una mayor presencia de humedad en la atmósfera y esto debilita la propagación de incendios forestales”, respondió él especialista.

“En todo caso podría amainar pero no sería suficiente todavía. Hay que tener en cuenta que las precipitaciones tienen un comportamiento muy variable. Las lluvias son localizadas y no cubren todo el departamento y a lo mejor llueve donde no están los incendios”, detalló.

En resumen, afirmó que se tendrá una atmósfera con mayor humedad que están generando lluvias que no favorecen los incendios forestales pero aún no es suficiente e igual ocurre en los ríos de selva, cuyo caudal ha bajado y, recuperar sus niveles, requiere de lluvias persistentes porque el descenso de los caudales de los grandes río, caudal no ha sido de un día a otro sino de un proceso.

“Las precipitaciones irían incrementándose ligeramente de acuerdo a la temporada, estamos en primavera, una temporada de transición por lo que tendríamos variaciones en la ocurrencia de lluvias y contamos con una atmósfera configurada para tener mayor frecuencia de lluvias, mientras nos acercamos hacia el fin de año”, subrayó.