Los robos dentro de las empresas por parte de trabajadores son prácticas que suelen reportarse. Las principales causas pueden ser la oportunidad de cometer el delito sin ser descubierto, la ausencia de controles internos y, en algunos casos, la insatisfacción del trabajador con su empleo o la empresa. Pero, ¿qué dicen las normas laborales?, ¿cuáles son las acciones?.

Daniel Robles Ibazeta, explicó a Gestión que existe un marco legal que regula el manejo de casos de robo por parte de un colaborador dentro de una empresa.

Esto se encuentra en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada mediante Decreto Supremo N.º 003-97-TR, norma que delimita lo relativo al periodo de prueba, contratos modales, interrupción y finalización del vínculo laboral, entre otros.

“Para estos casos, será aplicable el artículo 25, inciso c) del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, el cual se considera esta acción como infracción grave, haciendo insostenible la relación laboral. Recordemos que en algún momento la Corte Suprema confirmó el cese de un trabajador al haber sustraído S/ 30.00″, indicó.

“En el derecho penal todas las modalidades de robo y hurto se encuentran reguladas en el Código Penal. No existe una ley específica fuera de ella que contenga una modalidad de sanción penal para cuando estos comportamientos lo realiza un empleado, lo que existe son normas extrapenales que califican estas acciones como faltas graves”, agregó.

La ciberseguridad es una prioridad para diferentes sectores y empresas ante el robo de datos confidenciales.

¿Es posible retener la liquidación al trabajador acusado de robar?

Según el abogado, la liquidación se deberá pagar de manera íntegra, salvo que el trabajador firme un documento indicando que asumirá el monto sustraído con el pago de esta compensación final.

“Hay que considerar que si alguien roba una cantidad mayor a lo que se le debe en su liquidación, solo se puede descontar un porcentaje de esta, no la totalidad. En caso de no ser autorizado por el trabajador, no se podrá retener bajo ningún motivo la liquidación de beneficios sociales”, explicó.

Lo que sí se puede retener es el pago de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) del empleado como otra forma de recuperar parte del dinero sustraído.

“Se deberá comunicar a la entidad depositaria y formular una demanda de daños y perjuicios dentro de los 30 días naturales de producido el cese. Debemos recordar que con la libre disponibilidad de la CTS es posible que actualmente esta figura no sea posible, ya que es más que probable que el trabajador haya dispuesto de sus depósitos”, precisó.

“Para proteger a la empresa de estos casos de robo, se deberá establecer dentro de las cláusulas que el empleador realizará descuentos a la remuneración y liquidación de beneficios en caso de apropiación de bienes o servicios de la empresa”, agregó.

¿Qué derechos tiene el colaborador acusado de robo durante el proceso de investigación y despido?

De acuerdo al abogado laboralista, en el plazo de investigación para el despido, el trabajador se encontrará exonerado de asistir a trabajar a fin de que pueda elaborar sus descargos. Asimismo, previo a la carta de preaviso, el trabajador no podrá ver afectada su remuneración ni otros beneficios sociales.

“La afectación a estos será una vez que el trabajador reciba su carta de despido, finalizado el plazo para presentar sus descargos”, sostuvo.

Business executives talking about financial data on computer screenRobos de trabajadores en el centro laboral. Sepa cómo actuar ante estas acciones. Foto: Freepick

¿Qué pasos debe seguir una empresa para investigar internamente un caso de robo?

Augusto Linares, abogado penalista, sostuvo que el único titular de la acción penal pública es el Ministerio Público, solo ella está facultada para perseguir el delito. Las acciones de investigaciones internas podrán realizarse, pero con otros fines.

“La investigación interna no excluye ni neutraliza las atribuciones del Ministerio Público, normalmente este tipo de investigaciones son realizadas por el área de recursos humanos, auditoría interna, seguridad patrimonial, etc. y sus documentos son usados para sustentar decisiones laborales o, incluso, como acción inmediata, para fundamentar la denuncia penal”, dijo.

“Lo habitual, es realizar entrevistas al personal involucrado con presencia de testigos, pedir descargos escritos, solicitar documentos de cotejo y confirmación a las distintas áreas, guardar copia de los videos de vigilancia, crear copia espejo de los sistemas informáticos para preservar la información en caso el investigado pretenda borrar información, realizar pericias, etc.”, dijo.

Sobre las precauciones que deben tomar las empresas para evitar acusaciones de difamación o despido injustificado, el abogado indicó que solo una sentencia condenatoria emitida por el Poder Judicial tiene la capacidad de quebrantar la presunción de inocencia.

“Más allá de la claridad de la evidencia, todo investigado debe ser tratado como inocente, eso no quita que la investigación interna, sobre la base de la información obtenida o conocida, pueda partir con una teoría de lo ocurrido y que sus actos de investigación estén orientados a probarlo. Se debe tener cuidado de respetar siempre los derechos constitucionales”, precisó.

¿Es posible embargar bienes del colaborador para cubrir las pérdidas?

Según explicó el abogado Linares, esto puede ser posible, pero el embargo es una medida judicial y como tal es producto de un requerimiento que la parte agraviada realiza al Juzgado y es este último es quien resuelve el pedido sobre la base de determinadas reglas establecidas en la Ley.

“El embargo no puede ser ejecutado directamente a criterio o discreción de las partes”, precisó.

