Los comentarios malintencionados pueden afectar negativamente el ambiente laboral. Pueden generar conflictos que afectan la productividad y el bienestar del equipo. También pueden dañar la reputación de los colegas o de la empresa.

Por ello, muchas organizaciones tienen políticas claras sobre el comportamiento en el lugar de trabajo; por lo que fomentar o difundir estos rumores puede considerarse una violación de esas políticas.

Gestión conversó con la abogada laboralista María Haydeé Zegarra, socia del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, sobre este tipo de comportamientos que, si no se corrigen, pueden terminar en una desvinculación laboral.

“Detrás de una conducta identificada como inapropiada, como generar comentarios suspicaces o difundir información imprecisa, se encuentra una clara ruptura de la armonía laboral. Hay que tener en cuenta que la legislación permite sancionar con el despido cuando un hecho es de alta gravedad y relevancia ”, precisó.

¿Cómo un chisme puede llevar a un despido?

Para la abogada, cualquier comportamiento que genere tensión, con comentarios malintencionados para atacar a una persona o manchar su honra, puede ser una causal de despido.

“Es necesario evaluar cada caso en particular. Sin embargo, si se trata de información sensible vinculada a un aspecto personal de alguien, no se descarta que la empresa realice una investigación para identificar al responsable de generar y difundir estos rumores. Dependiendo de la gravedad del asunto, podría ser razonable despedir a esa persona ”, indicó.

En ese sentido, el reglamento interno de trabajo y el código de conducta son esenciales para identificar la existencia de una infracción y aplicar las sanciones correspondientes. Cabe resaltar que divulgar información personal y sensible que pueda comprometer la protección de la empresa es una falta grave.

Libertad de expresión

Si bien toda persona tiene derecho a expresarse libremente, cuando los comentarios suelen ser “inventados”, y generan la inestabilidad emocional de una persona, son considerados como difamación.

“Todas las personas tenemos derecho a la libertad de expresión, sin embargo, hay que tener en cuenta que las personas no son dueñas de la información de otras. Cuando se hacen comentarios malintencionados es porque estamos llevando información que no es cierta y si alguien está haciendo esta práctica podría hacerlo para generar conflictos o indisponer a alguien. Se tiene que corroborar, de lo contrario es una difamación”, precisó.

Sanciones

Las sanciones dentro del ámbito laboral pueden clasificarse en:

- Despido disciplinario: la sanción más grave.

- Suspensión del contrato de trabajo: el trabajador queda sin sueldo.

- Amonestación verbal o por escrito.

“En algunos casos, y si se determina que hubo una actuación que representa una infracción a las obligaciones o normas internas cuya gravedad haga razonable el despido, no hay obligación indemnizatoria, quiere decir que la empresa no tendría que pagar dicha indemnización por despido”, explicó Zegarra.

“En ese caso, el contrato se extingue por la aplicación de una medida disciplinaria ”, agregó.

¿Qué tan importante es trabajar en un buen ambiente laboral?

Liliana Tuñoque, psicóloga de Clínica Internacional, trabajar en un entorno de buen ambiente laboral influye directamente en la motivación y el bienestar del equipo. Y es que, esto contribuye a mejorar la productividad de los colaboradores, fidelizar el talento humano e incrementar el rendimiento de la compañía.

“Un clima positivo fomenta la colaboración, la creatividad y el compromiso, lo que, a su vez, se traduce en mejores resultados para la empresa. Además, un buen ambiente laboral ayuda a reducir el estrés y el ausentismo, lo que contribuye a una mayor retención del talento”, expresó.

“Para mantener la tranquilidad emocional es importante centrarse en el trabajo y mantener un enfoque positivo. Comunicarse abiertamente con las personas cercanas y fomentar un entorno de apoyo puede ayudar. También es útil recordar que este tipo de comentarios suelen estar basados en percepciones erróneas y no en la realidad”, agregó.

¿Cómo debería actuar si me involucran en un chisme que no he participado?

La especialista sostuvo que es importante mantener la calma y aclarar la situación de manera diplomática.

Es importante abordar el tema directamente con las personas involucradas si es apropiado, o informar a un supervisor si esto llega a ser dañino.

La especialistas coinciden en que la transparencia y la tranquilidad al comunicarse son clave para desmentir malentendidos sin contribuir al problema.

