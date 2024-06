Quedarse dormido durante las horas de trabajo podría considerarse una violación del código de conducta o una falta de rendimiento, lo que podría conducir a acciones disciplinarias.

Según los especialistas, la gravedad de la acción y las consecuencias pueden variar según las políticas de la empresa y las circunstancias específicas de cada situación. En algunos casos, si hay circunstancias atenuantes (como problemas de salud o situaciones personales difíciles), se podría ofrecer una advertencia u otro tipo de intervención antes de llegar al despido.

Para la abogada Denisse Velásquez Laos, especialista en derechos laborales, dormir en el trabajo califica como una falta, ya que denota que el trabajador no está cumpliendo con las labores encomendadas.

“En el artículo 25 del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se señala como falta grave que un trabajador se quede dormido durante sus horas de trabajo, considerándose esto como un incumplimiento de la buena fe laboral”, dijo a Gestión.

“Si el trabajador realiza labores que pueden poner en peligro su integridad, la de sus compañeros de trabajo o los intereses económicos del empleador, se estaría configurando una falta grave. En consecuencia, estaríamos frente a un despido inminente”, añadió.

¿Si tengo contrato indefinido pueden despedirme?

La laboralista señaló que se debe tomar en cuenta si la empresa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo (RIT), recordando que las compañías con más de 100 trabajadores deben tener estos estatutos, los cuales deben estar visados o aprobados por el Ministerio de Trabajo.

“En ese RIT se deben especificar las sanciones para el trabajador que se queda dormido en el trabajo. Además, hay que tener en cuenta que en empresas con menos de 100 trabajadores no es obligatorio contar con un RIT. Pero, si la empresa no cuenta con este reglamento, no tendría forma de sancionar o despedir al trabajador”, señaló.

Velásquez señaló que, antes de proceder con un despido, el empleador debe haber presentado una carta de preaviso o amonestaciones, además de presentar pruebas fidedignas de las acusaciones contra el trabajador.

“No se puede despedir inmediatamente al trabajador si no se ha cumplido con el procedimiento correcto; ya que sería una vulneración del derecho de defensa del trabajador”, destacó.

¿Qué pasa si estoy enfermo?

En casos de enfermedad, el abogado laboralista del estudio Iuralex, Renzo Torres, manifestó que realizando exámenes ocupacionales se puede asegurar si los trabajadores estén en óptimo estado de salud. Esto implica que las empresas realicen pruebas médicas a sus colaboradores.

“Es necesario que el empleado proporcione su historial médico para que pueda ser considerado o asignado a un área donde pueda desempeñarse sin problemas. Es importante tener en cuenta que, por presentar alguna enfermedad que cause somnolencia u otras acciones, no se puede despedir a una persona. Existen leyes que protegen al trabajador”, manifestó.

“Al ingreso de todo trabajador, se debe realizar un examen médico para identificar posibles problemas o discapacidades que puedan afectar el ejercicio de sus funciones. No puedo despedirlo únicamente por tener algún problema de salud, ya que, a pesar de algunas incapacidades, puede cumplir con los resultados que la empresa solicita. Sin embargo, si eso afecta gravemente el cumplimiento del trabajo, se deberá evaluar si se contrata o no a dicha persona”, agregó.

Medidas que puede tomar el empleado

Según la abogada Velásquez, si un trabajador tiene una justificación médica para tomar pastillas debido a una enfermedad que lo aqueja y prueba que estas medicinas le causan somnolencia, pero aun así es despedido, el trabajador tiene derecho a demandar por despido arbitrario a través de la vía judicial.

“Si esta persona fue desvinculada pese a las pruebas, entonces no tuvo causa justa, ya que informó su estado de salud y cuenta con medios probatorios que lo sustentan, como consecuencia puede solicitar una indemnización o podría exigir su reposición de manera inmediata”, precisó.

Amonestaciones antes del despido

El abogado Torres mencionó que existen pasos a seguir antes de que un trabajador sea separado completamente de la empresa a la que presta servicios. En este caso, señaló que se debe comenzar con una llamada de atención escrita, que se realiza a través de un memorando. Luego, se procede a una suspensión de trabajo, que implica que el trabajador no asista a laborar sin recibir salario, y en este punto podría ser removido.

“Siempre recomendamos una suspensión primero de un día y luego, si vuelve a reincidir, pasar a una suspensión de tres a más días y si vuelve a reincidir de la misma conducta”, precisó.

