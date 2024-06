El 62% de los colaboradores bajo la modalidad del teletrabajo confían más en sus líderes, en comparación con el 54% que no cuentan con esta flexibilidad, según revela la encuesta Work in Progress, realizada por Buk. Además, el 14% de los colaboradores señala que no confía en su jefe.

Para Jorge Luis Javier Vidalón, director de la Carrera de Administración de la Universidad San Ignacio de Loyola, este panorama respondería a diversos factores.

“Hay diversos aspectos que los teletrabajadores valoran profundamente en sus líderes. Estos aspectos se basan en las capacidades y habilidades que les permiten desarrollar un trabajo efectivo y satisfactorio a distancia, promoviendo un ambiente laboral propicio para la productividad, confianza y compromiso”, expresó en diálogo con Gestión.

Pieza fundamental

La confianza es un pilar fundamental en las relaciones laborales, tanto entre compañeros de trabajo como entre colaboradores y sus jefes. Javier Vidalón resaltó que hay una serie de factores que contribuyen a la mayor confianza que los teletrabajadores depositan en sus jefes en comparación con los colaboradores presenciales.

“Estos factores involucran capacidades y competencias específicas que requiere un trabajador remoto en contraste con uno presencial. En el caso de los teletrabajadores, los jefes les brindan el apoyo y la libertad necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva, debido a que el trabajo virtual implica una mayor autonomía y responsabilidad”, puntualizó.

En ese sentido, resaltó que el teletrabajo supone una comunicación más frecuente y transparente. “Una cultura organizacional que valore la autonomía, la responsabilidad, la comunicación abierta y el enfoque en los resultados crea un entorno propicio para construir de manera efectiva la confianza entre una persona que hace home office y su jefe inmediato superior”, agregó.

Desconfianza en los jefes

La falta de comunicación efectiva y retroalimentación, así como el incumplimiento de acuerdos, pueden generar frustración y resentimiento en los trabajadores, indicó Javier Vidalón.

“La brecha cultural entre los colaboradores y líderes (diferencias entre los baby boomers, generación X, Y o Millenial e incluso Z o Centenial), la falta de oportunidades de crecimiento de los colaboradores, la aplicación de un liderazgo autoritario y la falta de integridad y ética, también suman a la desconfianza”, destacó.

El teletrabajo supone una comunicación más frecuente y transparente (Foto: Freepik)

Por su parte, Silvia Rebaza, asociada principal en PPU, sostuvo que en los últimos meses un gran porcentaje de empresas está retornando a la presencialidad al 100% o adoptando el esquema híbrido, lo que influiría en la percepción de los trabajadores. “La confianza debe ser recíproca. Estos cambios podrían estar provocando que algunos trabajadores consideren que volver al trabajo presencial significa que no confían en ellos”.

En esa línea, resaltó que para que los colaboradores confíen en sus líderes se requiere que los empleadores prediquen con el ejemplo. “La confianza recíproca hace que el trabajador confíe en sus líderes. El diseño del trabajo, presencial u home office, tiene que ver sobre cómo gestiona, administra y pone reglas el empleador y, además, debe primar la comprensión”.

Sebastián Ausin, country manager de Buk en Perú, coincidió en que la reciprocidad cumple un rol importante en el entorno laboral. “El líder confía en que el teletrabajador cumplirá con sus deberes aun cuando está fuera de su esfera de control material, por lo tanto, este último no defrauda la confianza depositada en él”.

¿Cómo mantener la confianza?

El director de la Carrera de Administración de USIL, consideró que brindar múltiples canales de comunicación, fomentar espacios de expresión de ideas, preocupaciones y sugerencias, así como involucrar a los colaboradores en la toma de decisiones, puede ayudar a mejorar el clima de confianza laboral.

Asimismo, resaltó la importancia de ofrecer feedback y feedforword regular de manera específica e individual para ayudar a los trabajadores a mejorar su desempeño.

“En todo momento se debe confiar en las capacidades de los colaboradores y brindarles la autonomía necesaria, facilitándoles el acceso a recursos y herramientas tecnológicas necesarias para que realicen su trabajo de manera eficiente, tanto en la oficina como en el teletrabajo”, añadió.

Para el representante de Buk en Perú la tendencia mundial es a trabajar en base a objetivos cumplidos y no a horarios. Para ello, manifestó que es clave medir el rendimiento de los colaboradores de manera justa estableciendo indicadores objetivos y medibles con qué evaluarlos.

“Herramientas como las videollamadas, softwares de gestión de proyectos, de planificación, de desempeño, planes de acción, etc, permiten medir el cumplimiento de dichos objetivos ya están siendo usadas”, agregó.

Finalmente, la abogada Rebaza consideró importante que las empresas generen espacios de confianza entre sus colaboradores a través de políticas que promuevan las pausas activas.

“Descansar por unos minutos, permite mejorar la concentración, productividad y bienestar de sus trabajadores”, remarcó.

Dato:

En el 2022, los trabajadores en el sector privado formal bajo modalidad de teletrabajo se estimaron en 178,170 trabajadores en promedio, de los cuales el 50.1% fueron mujeres y el 49.9% hombres. En el 2023, la cifra se incrementó a 220,000, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

