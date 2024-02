La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) informó que recaudó US$ 13.6 millones a través de la adjudicación de siete lotes ubicados en el departamento de Moquegua .

En total, fueron casi 23,000 metros cuadrado de terrenos que fueron subastados por el Estado. La entidad informó que el acto público se realizó de manera presencial para los observadores, bajo la modalidad “a viva voz”.

Pero, ¿Dónde se realizó la subasta de terrenos? La SBN detalló que el acto público se realizó en su sede como parte de la I Subasta Pública 2024 , a cargo de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario (SDDI), en presencia de notaria pública de Lima y del auditor del Órgano de Control Institucional.

¿Cuántos terrenos fueron subastados?

De acuerdo a la SBN, en total fueron siete los terrenos subastados en el departamento de Moquegua: dos situados en el distrito Moquegua, provincia de Mariscal Nieto; cuatro en el distrito El Algarrobal, provincia de Ilo; y uno en el distrito y provincia de Ilo.

La SBN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y se encarga de normar y supervisar los actos de adquisición, disposición, administración y registro de los predios estatales.

¿La subasta superó al precio base?

La entidad contó que la recaudación de las áreas subastadas superó en más 12% al precio base de la subasta; es decir, de una recaudación proyectada de US$ 12.1 millones, se sumó US$ 1.4 millones más, obteniéndose, finalmente, US$ 13.6 millones.

El titular de la SBN , Wilder Sifuentes Quilcate, destacó que el fin de las subastas públicas que realiza la SBN es de promover la inversión privada en el país y que se realizan con absoluta garantía y transparencia, cumpliéndose los requisitos de los postores para el otorgamiento de la buena pro de los bienes estatales.

¿Qué es la SBN?

La SBN es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y se encarga de normar y supervisar los actos de adquisición, disposición, administración y registro de los predios estatales, así como de brindar capacitación y orientación legal a las entidades para el mejor aprovechamiento de los predios del Estado.

