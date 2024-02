Refinería La Pampilla, subsidiaria de la filial peruana de Repsol, ha presentado una demanda contra la sociedad propietaria del buque Mare Doricum, a la que reclama una indemnización de US$ 197.5 millones por el derrame de petróleo en Ventanilla, 20 kilómetros al norte de Lima, en 2022.

Según explica la multinacional española Repsol en su último informe financiero anual, la demanda fue presentada el pasado 12 de enero en un juzgado peruano, y se dirige contra la sociedad italiana Fratelli D’Amico Armatori por “inejecución de obligaciones y responsabilidad extracontractual”.

La multinacional española sostiene que “todas las pruebas periciales” evidencian que el movimiento “descontrolado e indebido del buque y su desplazamiento de la posición prevista para una descarga segura” causaron la rotura de la instalación submarina de la terminal número dos de la refinería y, con ello, el derrame del crudo al mar.

La responsabilidad del proceso de amarre y su seguridad y operación “es del capitán y, en consecuencia, de su empleador, Fratelli D’Amico, no sólo según legislación peruana sino también legislación marítima internacional”, argumenta.

A pesar de ello, La Pampilla “ha soportado en solitario todos los gastos correspondientes a la remediación del litoral y de compensación a los afectados por el derrame (más de US$ 300 millones), además de importantes daños propios”, según Repsol.

Por ello, la refinería reclamará “íntegramente” la responsabilidad de la propietaria del buque, ejerciendo “cuantas acciones correspondan”.

Fratelli D’Amico ya ha presentado una solicitud de conciliación extrajudicial -requisito previo a la interposición de una demanda conforme a la ley peruana- en la que pide a La Pampilla casi 45 millones de euros por supuestos daños a consecuencia del derrame.

El derrame

El incidente se produjo el 15 de enero de 2022, cuando el Mare Doricum descargaba hidrocarburo de esta refinería, situada en el municipio de Ventanilla.

A raíz de esta fuga, que Naciones Unidas calificó como “el peor desastre ecológico en la historia del país”, el litoral peruano recibió unos 10.396 barriles de crudo, según los datos de Repsol, mientras que las autoridades del país apuntaron que fueron 11.900.

Además, hasta hace un mes, la compañía había destinado más de S/ 1,000 millones -unos US$ 263 millones- a las tareas de limpieza, reparación y compensaciones.

El 98% de los afectados identificados por el Gobierno peruano habría cobrado sus compensaciones totales.

Los litigios

Sigue abierta la vía legal que inició el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) con una demanda por daños y perjuicios contra Repsol, Refinería La Pampilla, Repsol Comercial, la aseguradora Mapfre, la naviera Fratelli D’Amico y Transtotal Marítima, como operadores del buque.

En ella solicitaba una compensación de US$ 4,500 millones por responsabilidades: US$ 3,000 millones por daños directos y US$ 1,500 millones por perjuicios morales que habrían sufrido los consumidores, usuarios y terceros supuestamente afectados.

Repsol afirma que la demanda “aún no ha sido notificada” ni a la matriz, ni a Mapfre España o a los armadores en Italia.

Recientemente, tanto la refinería en sí como Repsol y su filial peruana recibieron la notificación de un juzgado de los Países Bajos por una demanda de la organización Stichting Environment and Fundamental Rights, en nombre de 35.000 supuestos perjudicados, por unos daños estimados al menos 1.270 millones de dólares.

Fuente: EFE