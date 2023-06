El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció respecto a la aprobación por insistencia de la ley que autoriza el uso de armas no letales a los serenos para el cumplimiento de sus labores, que se decidió el pasado miércoles 14 de junio en el Congreso de la República.

En ese sentido, Reggiardo aclaró que no se oponen a que se pueda dotar de armas no letales a los serenos y es algo que tiene hacer para “protegerlos con las herramientas que están a disposición”. Sin embargo, sostuvo que es solo un paliativo que “no va a generar mayor impacto en la reducción de la delincuencia”.

Seguidamente, el funcionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dijo que se deben profesionalizar a los serenos, por lo que planteó que utilicen armas de fuego y se conviertan en un policía municipal.

“Hay que dar los pasos más adecuados. Hay que profesionalizar a nuestros serenos y darles todas las herramientas necesarias para actuar de forma eficiente. Y que utilicen armas de fuego, armas de uso civil, evidentemente, porque sería una policía municipal. No sería una fuerza que se oponga a la Policía”, declaró en diálogo con RPP.

Asimismo, dijo que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sí está de acuerdo con la iniciativa, pero tuvo un “reparo” en utilizar este tipo de armas, pues mencionó que le habían comentado que es un trasgresión a la Constitución.

“No es cierto. La Constitución solamente establece que la utilización de armas de fuego de guerra recae en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero no se refiere a utilización de armas de fuego para uso civil, que perfectamente podría encajar en la policía municipal o el Serenazgo”, aclaró.

López Aliaga se pronuncia

Más temprano, el López Aliaga afirmó que la comuna metropolitana no se acogerá a la ley aprobada por el Congreso que autoriza el uso de armas no letales para serenos.

“Es muy riesgoso darle un arma no letal a un sereno, estamos viendo una delincuencia sin control, el sereno tiene que ir siempre en igualdad de condiciones, el patrullaje integrado en motos, como es el plan metropolitano. No voy a poner gas pimienta a un sereno para combatir a un tipo que le puede disparar en la cabeza”, indicó el burgomaestre.

También aseveró que no va a exponer al cuerpo de serenazgo a competir con delincuentes si no están en igualdad de condiciones, pues comentó que esa medida no es la solución al problema.

