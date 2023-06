El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, afirmó que la comuna metropolitana no se acogerá a la ley aprobada por el Congreso que autoriza el uso de armas no letales para serenos.

“Es muy riesgoso darle un arma no letal a un sereno, estamos viendo una delincuencia sin control, el sereno tiene que ir siempre en igualdad de condiciones, el patrullaje integrado en motos, como es el plan metropolitano. No voy a poner gas pimienta a un sereno para combatir a un tipo que le puede disparar en la cabeza”, indicó el burgomaestre.

Aseguró, que no va a exponer al cuerpo de serenazgo a competir con delincuentes si no están en igualdad de condiciones, resaltó que esa medida no es la solución al problema.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprobó por insistencia ley que autoriza el uso de armas no letales a serenos

También, informó que se reforzará el patrullaje integrado con los 3,500 policías que la presidenta de la República, Dina Boluarte ofreció. Añadió que la Municipalidad de Lima viene realizando la implementación de las cámaras de reconocimiento facial integradas en toda Lima Metropolitana.

El miércoles el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que autoriza el uso de armas no letales a los serenos. La iniciativas legislativas 1337, 2361 y 2599 establecen que se modifique la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal.

Cabe resaltar que los alcaldes de Santiago de Surco, Carlos Bruce, y de Miraflores, Carlos Canales, son algunos de los políticos que apoyaron a que se realice esta esta modificatoria en la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal.

Tras la aprobación de propuesta del Congreso, los serenos serán autorizados para usar grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas para el cumplimiento de sus funciones. Ello, con la finalidad de prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas que atenten contra la seguridad ciudadana.

Con 110 votos a favor y 4 abstenciones, la representación nacional dio luz verde a ley que fue observada por el Ejecutivo en mayo pasado. En aquella ocasión el Gobierno hizo una serie de cuestionamientos.

De otro lado, anunció que la marcha LGTB tiene la autorización debida para marchar por las calles de la ciudad pacíficamente, pero en esta ocasión su llegada no será en la Plaza San Martin.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.