El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo que si no se llega a un acuerdo en la renegociación con los operadores sobre las tarifas de los peajes entonces se procederá con la nulidad de los contratos de concesión. Indicó que la comuna metropolitana busca ejecutar este proceso de forma “legalmente inmaculada”.

Las declaraciones del burgomaestre de la capital se dan en respuesta a lo mencionado esta mañana por el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, quien pidió la eliminación de los peajes en cumplimiento a la propuesta de campaña de López Aliaga.

Según López Aliaga la anulación de los peajes no puede efectuarse inmediatamente debido a que existen dos laudos arbitrales “negativos” para la Municipalidad de Lima.

“Lo que me toca para ir por una ruta legal es renegociar en una primera instancia. Al señor Rennán Espinoza le pido que se calme un poco porque tengo que trabajar técnicamente, no a la bruta. En la renegociación, que en mi caso, va pedir que se declare nula la adenda y en el caso de Odebrecht que se terminen todas las obras y se me dé una explicación por qué se fijó un valor tan alto para el peaje que tiene Odebrecht y que no hay ninguna obra, por ejemplo, en la Ramiro Prialé la han dejado tirada”, dijo.

“Entonces, si producto de la renegociación no se llega a ningún acuerdo procedemos a declarar la nulidad . Tengo que seguir procedimientos legales. Algo que el señor Rennán Espinoza no ha hecho ni él ni su familia en más de treinta años, que no me lo pida en dos días. Voy a llegar si es necesario a la nulidad de la adenda famosa y de la concesión que se dieron justamente para que la señora Villarán pueda hacer su campaña del NO”, añadió López Aliaga.

Asimismo, el alcalde de Lima Metropolitana sostuvo que el burgomaestre de Puente Piedra quiere hacer “un show político” con el tema de los peajes. No obstante, anunció que el próximo viernes 13 presentará ante el Concejo Municipal de Lima una opinión legal con la que su gestión actuará para conseguir la renegociación de los peajes.

“Usa políticamente el tema. Voy hablar con él, pero sí voy a llevar al Concejo de Lima no este viernes porque no está en agenda, sino el siguiente viernes, ya una opinión legal de cuál será la estrategia. Y si hay que llegar a la nulidad, voy a ser el primero que lo va hacer, pero hablo de una nulidad que sea legalmente inmaculada que no haya ningún tipo de medida cautelar”, sentenció.

Cabe señalar que en la campaña al sillón municipal, López Aliaga prometió que iba a declarar nulos los contratos de concesión que han permitido la instalación de peajes en la capital a través de contratos con empresas como Odebrecht y OAS.