Conductores y residentes de Puente Piedra se unieron para protestar y exigir que la concesionaria Rutas de Lima cumpla con la orden emitida por el Poder Judicial (PJ) y cese la cobranza de peajes en esta zona de Lima Norte.

El regidor del distrito de Puente Piedra, Israel Nomberto, afirmó que, junto con los líderes del comité de lucha contra el peaje, están demandando a la concesionaria el acatamiento de la orden judicial y la subsiguiente suspensión del cobro de S/ 6.50 en los puestos de peaje.

“Estamos aquí, las dirigencias de todos los pueblos que conforman el comité de lucha contra el peaje para exigirle a Rutas de Lima el cumplimiento de un mandado judicial”, declaró a Exitosa.

Rutas de Lima rechaza medida cautelar que suspende cobro de peaje en Puente Piedra. (Foto: Jorge Cerdán @photo.gec)

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial ordenó suspender el cobro de peaje de Puente Piedra

“Pedimos a Rutas de Lima y a los jueces que hagan respetar (la orden). Además, al Tribunal Constitucional también que se pronuncie (...). Y que se declare (culpable) a Susana (Villarán), ella misma ha confesado que recibió (...) millones de dólares por estos contratos corruptos, por lo tanto, los jueces deben sentenciar a esta señora”, agregó.

Sumado a este llamado, un vecino de la zona también se unió al pedido de su comunidad y aseguro que es un atropello al libre tránsito y a la economía, este cobro de peajes.

“La indignación es porque Rutas de Lima no está acatando la orden judicial, por lo tanto, debe ser clausurado. Hacemos responsable a Rutas de Lima, por lo que cause el pueblo por esta indignación. No queremos llegar a como fue el 5 de enero del 2017″, advirtió.

Poder Judicial ordena la suspensión de cobro de peajes de Puente Piedra. (Foto: Jorge Cerdán @photo.gec)

Suspensión iniciaría este lunes 29 de enero

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, se refirió sobre la suspensión del peaje de Puente Piedra e informó que la medida empezaría hacerse efectiva a partir del próximo lunes.

“Rutas de Lima ya fue notificado el día jueves 25 de enero, pero esto debería hacerse efectivo el día lunes, a más tardar a las 06 de la tarde. Por la mañana tenemos una reunión los alcaldes de Lima Norte. Espero que nuestro presidente de Lima Norte tome el liderazgo que siempre ha tenido”, declaró.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.