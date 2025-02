Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, abordó varios temas de relevancia en relación con las demandas que aún están pendientes de resolución. Entre ellas, destacó la inconstitucionalidad planteada por la Defensoría del Pueblo y la extinción de dominio.

Respecto a la extinción de dominio, Pacheco subrayó la complejidad del caso, al señalar que se debe lograr un equilibrio entre el derecho del Estado de combatir el tráfico de bienes ilícitos y el derecho de los propietarios que podrían verse injustamente afectados, sin ser responsables de los actos.

“Tiene muchos temas complejos que es necesario analizar con detalle. Tanto el derecho del estado de los ciudadanos de que no estén dentro del comercio bienes ilícitos, como también el derecho del propietario para que, si es inocente y no es responsable del acto ilícito, no se vea perjudicado”, dijo Pacheco a la prensa.

Si bien la presidenta del TC expresó su confianza en que se llegará a una resolución dentro de los próximos dos meses, enfatizó que no se pueden establecer plazos precisos.

“Sería engañarlos y decir que estará la próxima semana. Creo que dentro los dos primeros meses, ojalá llegue a buen puerto” , manifestó.

En relación con la segunda votación que el Congreso está realizando sobre la extinción de dominio, Pacheco aclaró que, aunque el Tribunal Constitucional seguirá operando conforme a los plazos y procedimientos establecidos por sus normativas, las decisiones sobre casos vinculados a otras leyes se ajustarán según lo que se resuelva primero.

“A veces ocurre eso, y en esos casos por conexidad, si el tema es similar, se pronuncia el Tribunal para ambas leyes. Lo que salga primero se va a tener que ajustar a lo otro” , explicó Pacheco.

Por último, la presidenta del TC destacó que el Tribunal no está sujeto a las decisiones del Congreso y que su función principal es garantizar la constitucionalidad de las leyes.

