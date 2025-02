El Tribunal Constitucional (TC) analizará mañana la demanda de inconstitucional que interpuso el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra el Decreto Legislativo 1373, que faculta de autonomía a los procesos judiciales de Extinción de Dominio.

En caso se apruebe la demanda, la hermana del titular de la Defensoría, Sara Gutiérrez, sería una de las beneficiadas. Y es que el Poder Judicial lleva adelante un proceso de extinción de dominio contra un vehículo de propiedad de una empresa en la que ejerce como representante legal.

Al respecto, Gutiérrez negó que haya presentado la demanda ante el TC con el objetivo de beneficiar a su hermana, tal como se denunció en los medios de comunicación.

“Eso es falso. Cuando nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad, lo hacemos ceñidos en un principio de control constitucional que debe ejercer el tribunal, que es el máximo intérprete de la Constitución. Entonces, nosotros somos accionantes, no somos los que resolvemos”, indicó el último martes a RPP.

Según dijo, cuando presentó el recurso no sabía que su pariente enfrentaba un proceso de extinción de dominio para recuperar su vehículo, que fue incautado por presuntamente estar vinculado a un delito de contrabando.

“No sabía, en honor a la verdad, y puedo, en estos momentos, dar mi palabra que yo no sabía de ese proceso”, insistió.

Recordó que sería ilegal si es que en el ejercicio de sus funciones se aboca en un caso en particular, pues su deber es ejercer la defensa de los derechos de la comunidad.

En ese sentido, insistió en que hay una confusión en torno a sus intenciones detrás de la presentación de su demanda.

“Sería ilegal o por lo menos falta de ética si es que uno se aboca al conocimiento de un caso en particular. No, se están confundiendo. Acá es un tema fundamental. El defensor del Pueblo, por mandato constitucional, está en la obligación de ejercer la defensa de los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad. Entonces, en ese entendido, yo no puedo discriminar”, acotó.

“Hay malos policías vinculados con la criminalidad”

En otro momento, Gutiérrez se refirió a la lucha contra la delincuencia y a la vinculación de algunos oficiales y suboficiales de la PNP con bandas criminales, sobre todo, en la región La Libertad.

“Yo pedí públicamente en las reuniones abiertas con todas las autoridades, incluida la presidenta, que acá hay una obligación de hacer una profilaxis interna en la Policía. Hay malos subalternos y oficiales que no solamente están vinculados con la criminalidad organizada, sino también con otras actividades conexas. ¿Qué delitos se dan por medio? La trata de personas con fines de venta de órganos y la trata de personas con fines de explotación sexual”, cuestionó.

Es más, el titular de la Defensoría contó que cuando alertó de las conexiones con la criminalidad de algunos policías al ministro del Interior, Juan José Santivañez, este “lo tomó un poco mal”.

“Al inicio o cuando estaba en los primeros meses del actual ministro (Juan José Santivañez), lo tomó un poco mal, pero después con la evidencia de sus propios operativos internos que ellos han hecho se dieron cuenta que, en efecto, están más contaminados de lo que por fuera se puede ver. Es decir, oficiales de alto rango y también suboficiales metidos en ese tema”, advirtió.