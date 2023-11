El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió este martes a los chats divulgados en medio de una investigación contra la fiscal de la nación y negó conocer a Patricia Benavides y sus asesor, Jaime Villanueva.

Sostuvo que la información difundida busca deslegitimar el proceso de su elección en el cargo, por lo que no renunciará.

“No es verdad (todo lo que se viene especulando), probablemente (los trabajadores de la Defensoría que piden su renuncia) se han dejado llevar, no (voy a renunciar), les estoy explicando con la tranquilidad necesaria que no tengo nada que ver en este proceso que podría haber deslegitimado a la institución”, dijo en una entrevista con RPP.

En ese sentido , alegó que no conoce a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ni a Jaime Villanueva , puesto que que cuando se desempeñó como asesor de la Comisión de Justicia del Congreso, la actual titular del Ministerio de Público nunca acudió a ese grupo de trabajo para exponer sobre algún tema.

Asimismo, Gutiérrez explicó que en los chats se menciona que estas personas “tenían otro candidato”, quien no logró alcanzar los votos requeridos para su nombramiento como defensor del pueblo, pero no lo mencionan a él directamente.

“Quien ha hablando de esto ha sido muy ligero al introducir estos temas porque en este proceso el único que habló con bancadas y los parlamentarios he sido yo, jamás pedí a alguien que me apoye”, aseguró.

Además, indicó que no aparecerá un chat donde se le involucre directamente y que tiene la tranquilidad para contestar cualquier tipo de pregunta respecto al tema.

“Hay un propósito de deslegitimar a la institución con estas noticias, porque esta (la Defensoría del Pueblo) tiene que mantenerse incólume y en la línea de mantener su autonomía”, sostuvo.

Finalmente, tras ser consultado sobre si Patricia Benavides debería seguir en el cargo, manifestó que el no podía emitir una opinión al respecto en aras de la “independencia de poder”.

“Yo no me atrevería a hacer ninguna propuesta. Mantengamos la independencia y la autonomía, yo no intervengo nunca en razones internas del Poder Judicial, Ministerio Público y Ejecutivo. Mi opinión representa a una institución y yo tengo mucho cuidado con eso”, dijo.