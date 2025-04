Este viernes, se ingresó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 10721/2024-CR, que busca ampliar el número de hojas del pasaporte, a raíz de la reciente modificación del DL 1350, que amplió la vigencia del pasaporte electrónico ordinario. Aunque la propuesta parece tener sentido, lo cierto es que carecería de sustento práctico. ¿Por qué?

¿Qué plantea el proyecto de ley?

La propuesta legislativa, presentada por el parlamentario Wilson Soto (Acción Popular), plantea una modificación específica sobre un requisito fundamental del pasaporte: su número mínimo de fojas e indica que la necesidad surge a raíz de la reciente modificación del Decreto Legislativo 1350.

Mediante la Ley N° 31678, se modificó el artículo 20 del DL 1350, y se amplió la vigencia del pasaporte electrónico ordinario.

Remarca que la normativa actual dispone que la validez del documento es: 10 años para mayores de 18 años; 5 años para adolescentes de 12 a 17 años y 3 años para menores de 12 años.

El PL explica que antes de esta modificación, el pasaporte tenía una vigencia de 5 años y contaba con 32 fojas destinadas al sellado migratorio de los países de destino. No obstante, muchos ciudadanos que viajaban con frecuencia agotaban las páginas antes del vencimiento del documento, lo que los obligaba a tramitar un nuevo pasaporte anticipadamente.

“Dado que la vigencia del pasaporte se ha extendido a 10 años, resulta lógico y necesario incrementar también el número de fojas. Sin embargo, en la actualidad, los pasaportes con mayor duración mantienen la misma cantidad de páginas que aquellos que tenían solo 5 años de validez, lo que genera inconvenientes para los viajeros frecuentes”, se lee en el documento.

En ese sentido, la iniciativa plantea duplicar el número de hojas a 64, “facilitando el uso del documento a lo largo de su período de vigencia”.

¿Es una propuesta viable?

En conversación con Gestión, el abogado Juan Valera explicó que iniciativa legislativa no es coherente, porque parten de la premisa que aún se sellan los pasaportes para el ingreso y salida del país, una disposición que se eliminó desde fines de mayo del 2023, mediante la Resolución de Superintendencia N°00119-2023-Migraciones.

“Según la exposición de motivos del Proyecto de Ley, el único beneficio aparente sería que el nuevo pasaporte contaría con más páginas, evitando así la necesidad de gestionar uno nuevo antes de que se cumpla el plazo de vigencia de diez años. No obstante, este supuesto beneficio carece de sustento práctico, considerando la eliminación del sellado físico ”, manifestó.

Considera que, lo más probable es que el congresista y su equipo de asesores desconozcan la modificación que eliminó el sellado de pasaportes, como parte del proceso de modernización del control migratorio.

“El PL presentado propone incluir más páginas en los pasaportes, con el argumento de evitar que los viajeros frecuentes tengan que solicitar uno nuevo cuando se llenen con sellos de entrada y salida del país, lo cual ya no es aplicable en la práctica”, reiteró.

¿Qué sucederá con este PL?

El experto explicó que la iniciativa legislativa debería ser archivada por la comisión correspondiente y no llegar al debate en el Pleno del Congreso. No obstante, en el supuesto de que sea aprobada en comisión, debería ser rechazada en el Pleno, ya que no aborda la problemática real que enfrenta la ciudadanía: la dificultad para obtener citas para tramitar o renovar pasaportes. “Esta situación, vigente desde mediados de 2021, continúa sin una solución efectiva por parte del Estado”, remarcó.

Otras medidas

Juan Valera opinó que se deben asignar recursos suficientes a Migraciones para asegurar una atención adecuada en el ingreso y salida de pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, sin importar la frecuencia de sus viajes.

“Además, las medidas de gestión deberían enfocarse en solucionar el problema estructural del sistema de citas para la expedición y renovación de pasaportes, evitando así que los ciudadanos recurran a servicios de urgencia o al mercado paralelo de obtención de citas que se publicitan en redes sociales”, finalizó.