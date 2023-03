La aparición del ciclón Yaku, un inusual fenómeno meteorológico, viene causando estragos en la zona norte del país. Sin embargo, ¿por qué no tiene la fuerza para poder ser llamado huracán? En esta nota, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) explica por los motivos.

Aunque las precipitaciones en el norte del Perú son propias de esta estación de año, la presencia del ciclón, ubicado a 500 kilómetros de distancia de la costa, las ha intensificado y viene alarmando a miles de personas de regiones norteñas como Lambayeque, Piura y Tumbes. Se espera que su presencia continúe hasta mediados de marzo y avance hasta Áncash y el norte de Lima. Conoce más sobre este fenómeno y sus características:

¿POR QUÉ YAKU NO SE CONVERTIRÁ EN HURACÁN?

La subdirectora de Predicción Meteorológica del Senamhi, Kelita Quispe, explicó que Yaku es un ciclón porque está rotando de manera horaria, pero no tiene las características propias de un ciclón tropical o también llamado huracán. “Se trata de un ciclón con características tropicales no organizadas porque no tiene la forma definida. No tiene las características que necesitamos para ser un huracán como la velocidad y la forma. No cumple con las condiciones”, detalló la especialista.

Aclaró que, si bien la Real Academia Española agrupa el ciclón y huracán en una misma definición, desde dentro del punto de vista meteorológico hay diferentes características que se deben tomar en cuenta, como la rotación y la temperatura.

¿EN EL PERÚ PUEDE HABER HURACANES?

La subdirectora de Predicción Meteorológica del Senamhi, Kelita Quispe, explicó que el mar del Perú suele ser frío y, por eso, no se dan las condiciones para que se pueda formar un huracán. “El ciclón Yaku se ha formado en una especie de piscina de agua caliente, donde rota a 500 km de la costa peruana, por eso no se puede formar un huracán”, indicó.

¿QUÉ EFECTOS CAUSARÁ YAKU?

El ciclón continuará por lo menos hasta mediados de marzo:

Sensación de bochorno.

Incremento de lluvias en el norte y zona media.

Tormentas con descargas eléctricas.

La zona norte del país es constantemente afectada por lluvias torrenciales (Foto: Archivo/ GEC)

