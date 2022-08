El congresista Wilmar Elera (Somos Perú) se pronunció respecto a la decisión que tomó este jueves el Poder Judicial al confirmar la sentencia de seis años de pena privativa de la libertad efectiva en su contra por la comisión del delito de colusión agravada.

Mediante un comunicado, el parlamentario anunció que su defensa legal impugnará la sentencia del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.

“Siempre he respetado el magisterio del Poder Judicial en la toma de sus decisiones, sin embargo, al no encontrarme conforme con este pronunciamiento mi defensa legal interpondrá los recursos de ley con la finalidad de impugnar la decisión expedida por el Juez de primera instancia, pues tengo la confianza que siempre he obrado con rectitud y transparencia en mi desempeño profesional”, manifestó en el pronunciamiento.

Seguidamente, Elera García recordó que sigue siendo parte del Parlamento, mientras no haya una “sentencia firme” que lo condene, según el reglamento del Legislativo.

“Mantengo mi condición de Congresista de la República mientras no haya sentencia firme que me condene. Esto en atención a lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento del Congreso”, manifestó.

Como se recuerda, la sentencia contra el exmiembro de la Mesa Directiva del Congreso fue por haber sido supervisor de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa - Ayabaca” en el año 2012.

Wilmar Elera, junto a otros involucrados en el proceso (inspector de obra, Wilder Alexander Mogollón y contratista José Luis Cortegana Sánchez), deberán pagar una reparación civil de manera solidaria que asciende a S/ 100 mil.

📣 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/VBLXPManlx — Wilmar Elera García (@WilmarEleraG) August 12, 2022





VIDEO RECOMENDADO

Alejandro Muñante jura como tercer vicepresidente del Congreso