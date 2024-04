El Poder Judicial programó la audiencia de solicitud de apercibimiento judicial a Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, para el próximo jueves 11 de abril. El juez del Séptimo Juzgano de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, programó la diligencia para que esta audiencia inicie a las 3:00 p. m., ya que la figura política es investigado por presunta comisión del delito de colusión.

A través de su cuenta oficial en X, el Poder Judicial dio a conocer que el pedido fue efectuado por el Ministerio Público, ya que Oscorima Núñez incumplió con el registro de control biométrico.

La audiencia de apercibimiento contra Wilfredo Oscorima se realizará de manera virtual, mediante la plataforma Google Meet, y se notificará a las partes involucradas bajo apercibimiento.

Dina Boluarte y el caso Rolex

Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, explicó que su defendido le prestó un reloj Rolex a Dina Boluarte con la intención de la mandataria pueda lucir mejor en las actividades oficiales.

“El propósito de Oscorima, que puede sonar frívolo, es que la presidenta trata con personas que suelen lucir adornos personales bastantes o mucho mejores de lo que ella estaba exhibiendo. Se le dijo: ‘Tú necesitas un objeto así con las personas que tratas”, dijo el abogado.

Tras ello, reconoció que su cliente cometió un error político: “Ha cometido un error político, sin ninguna duda. Yo creo que el escándalo ha sido de ida y vuelta, ha sido tomar la imagen de la presidente y hacer de esto un escándalo. Así hubiera sido un regalo que no lo ha sido, no es ni el primer gobernante peruano desde La Mar que no haya recibido un regalo”.