Tras declarar a la Fiscalía por más de cinco horas sobre el caso Rolex , la Presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, realizó una conferencia de prensa donde contó que la relación que tiene con Wilfredo Oscorima es de amistad y lo considera parte de la “defensa de la democracia” durante las movilizaciones sociales en contra de su gobierno a finales del 2022.

“Tenemos una amistad personal, de Dina a Wilfredo y de Wilfredo a Dina. Fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía en el 2022 y 2023. Vino con los alcaldes de la provincia de Ayacucho y me dijo que su región no se iba a levantar. Es esa gratitud que le tengo al hermano Oscorima porque fue parte de defender la democracia, parte de defender el Estado de derecho y conseguir la paz” , manifestó en una conferencia de prensa.

Dina Boluarte reconoció que los relojes Rolex fueron un préstamo de Wilfredo Oscorima y fue un error de su parte . Sin embargo, aseveró que ello no configura un delito al no declararlos porque no eran de su propiedad.

“Pido a los fiscales ser más cuidadosos y que cesen las filtraciones, en mi caso y en todos los casos. Pido a todos que pasemos la página para ocuparnos de lo que realmente importa”, expresó.

La jefa de Estado dijo que, “en el ánimo de querer representar bien” al país la llevó a aceptar ese “préstamo”, “ya los he devuelto y, como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos”, enfatizó.

Dina Boluarte declaró a la prensa sobre el caso Rolex, luego de hacerlo ante la Fiscalía. (Foto: Difusión)

Dina Boluarte declaró a la Fiscalía por el caso Rolex

La presidenta de la República, Boluarte Zegarra, acudió a la sede de la Fiscalía de la Nación, ubicada en el Cercado de Lima, para informar sobre el origen de los relojes de la marca Rolex que usa, además de otras joyas en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo en su contra.

Tras ello, en declaraciones ante la prensa, pidió a los fiscales ser “más prudentes” y que no realicen filtraciones del avance de las investigaciones sobre los casos denunciados.

