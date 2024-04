Tras declarar a la Fiscalía por más de cinco horas sobre el caso Rolex , la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, realizó una conferencia de prensa donde negó que posee joyas de lujo y que solo son bisuterías finas.

La mandataria señaló que los pendientes y joyas que tiene no son de la lujosa marca francesa Cartier y, por el contrario, son de la marca Unique.

“Respecto a las joyas, todo lo que han dicho es falso. Dijeron que la presidenta usa una pulsera Cartier de 45.000 dólares. Esta es mi pulsera de bisutería fina y uso mi pulsera de forma transparente. Dijeron también que un juego de collar y pendientes con perlas de US$ 70,000. Totalmente falso. Este pendiente y este collar es de la marca Unique. Vean la caja totalmente usada. La tengo más de ocho años conmigo” , manifestó la mandataria.

“Dijeron también un juego de collar de oro blanco de US$ 60,000. Este es el juego de mi propiedad y estos son los pendientes que son de plata y es el mismo que uso en todos mis eventos públicos”.

Asimismo, recalcó que demoró en explicar acerca del origen de sus joyas ante la ciudadanía, debido a que su abogado le recomendó declarar primero a la Fiscalía y luego a la población. “ El responsable de la demora (de su declaración) es el doctor Mateo Castañeda, quien me dijo: ‘Primero respondamos y declaramos ante la autoridad competente y después se dirige al país”, añadió.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, mantuvo una reunión con su homólogo de Vietnam, Vo Van Thuong, el 17 de noviembre de 2023.

Dina Boluarte: relojes Rolex son un préstamo de Oscorima

La mandataria también señaló que los relojes Rolex fueron un préstamo que le hizo su “amigo”, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima . Recordemos que tras destaparse la denuncia, la primera versión de Boluarte ante la prensa fue indicar que el artículo de lujo era de “antaño y es fruto de mi esfuerzo y trabajo”; Boluarte cambió de versión.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano, me lo haya prestado, quizás en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto· , afirmó la presidenta Boluarte en conferencia de prensa.

Dina Boluarte declaró a la prensa sobre el caso Rolex, luego de hacerlo ante la Fiscalía. (GEC)

Dina Boluarte declaró a la Fiscalía por el caso Rolex

La presidenta de la República, Boluarte Zegarra, acudió a la sede de la Fiscalía de la Nación, ubicada en el Cercado de Lima , para informar sobre el origen de los relojes de la marca Rolex que usa, además de otras joyas en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo en su contra.

Tras ello, en declaraciones ante la prensa, pidió a los fiscales ser “más prudentes” y que no realicen filtraciones del avance de las investigaciones sobre los casos denunciados.

