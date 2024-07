Walter Gutiérrez fue designado como representante del Perú en el reino de España el 22 de marzo del 2023, y asumió funciones el 21 de abril de ese año. Unos días después, el 12 de mayo, asumió simultáneamente como embajador extraordinario y plenipotenciario de Andorra.

No obstante, el pasado 7 de mayo, en una carta remitida a la presidenta de la República, Dina Boluarte, el también exdefensor del Pueblo renunció por “consideraciones personales que hacen inviable continuar” con ambas representaciones en el exterior.

Gutiérrez Camacho indicó que su renuncia se debió al “concurso de varios factores”, y admitió que tuvo una diferencia “menor” con el canciller Javier González-Olaechea.

“En realidad, hubo diferencias con el Gobierno (...) Creo que tienen que ver mucho con lo que ahora se está poniendo en evidencia. A lo largo de más de veintitantos años en la vida pública, yo no puedo ser la negación de mí mismo”, indicó.

En ese sentido, el jurista aludió al informe que publicó la Defensoría del Pueblo en agosto del 2021, durante su administración, “sobre los estándares en materia de libertad de expresión”; además de poner en la agenda pública “la necesidad de preservar los estándares de la buena marcha de la administración”.

“Todas estas fueron conversaciones que tuvimos en su momento con la presidenta, con el presidente del Consejo de Ministros. Había que respetar muy celosamente la Constitución y había que preservar la buena marcha de la administración. Lo cierto y concreto es que esto empezaba a deteriorarse”, aseveró.

“Pongo un ejemplo concreto (sobre) el ministro Juan Carlos Mathews, un ministro con experiencia, con formación, con contactos, con capacidad de exponer las políticas públicas de su sector (…), el Perú desde hace más de treinta años es parte de la OMT (Organización Mundial del Turismo), y nunca ha sido sede de la CAM, el evento más importante en materia de turismo de la región (…) Nuestra relación estaba lesionada, deteriorada porque no se había manejado adecuadamente en el gobierno de Castillo. Nosotros reconstruimos esa relación, logramos que el Perú, el 2025 sea sede de la CAM. El ministro Mathews hizo una labor espectacular (…), fue a España (…) y luego lo sacaron. Cuando yo pregunté, se me dijo que era por razones políticas (…) Me hicieron algunas explicaciones que en ese momento no me satisficieron”, explicó.





“El presidente no puede ser mudo”

Respecto al trato actual hacia la prensa del gobierno de Dina Boluarte, quien hace más de 90 días que no da declaraciones a medios locales, Gutiérrez Camacho consideró que “el presidente no puede ser mudo”.

“En EE.UU., el vocero de la Casa Blanca no sustituye al presidente, el presidente no es mudo, concurrentemente declara (…) El presidente no puede ser mudo, no puede haber un muro de silencio”, aseveró.

Sobre ese tema, indicó que “es importante entender cuál es la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información”.

“Ese no es un derecho de periodistas, ni siquiera es un derecho de ciudadanos en particular, es un elemento central del sistema democrático (…) Castillo no daba declaraciones y eso no es negociable en un régimen constitucional. Se podría decir que los ministros dan declaraciones (…), pero no son mandatarios, no son elegidos, son designados. El mandatario es elegido por el mandante que es el ciudadano, y él es quien tiene que rendir cuentas, debe declarar, debe promover el debate público respecto a las políticas publicas que ha decidido enderezar, enrumbar, promover”, resaltó.

“Nadie pide que (Dina Boluarte) dé grandes discursos, la presidenta simplemente tiene que informar sobre las políticas públicas, sobre hacia dónde se enrumba el país (…) Necesita tener un puente de comunicación”, acotó.

Gutiérrez resaltó, además, que “es conveniente que los ministros lean” lo que señala la Constitución respecto a que “son responsables de las infracciones legales y constitucionales que pueda cometer el presidente”. “Los ministros no son secretarios”, remarcó.