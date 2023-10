La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosseli Amuruz, se encuentra en serios aprietos. El último fin de semana, un hombre fue asesinado en una balacera en los exteriores de la vivienda donde se realizaba la fiesta de cumpleaños del exparlamentario Paul García, quien presuntamente es pareja de la legisladora de Avanza País. Precisamente, ella estuvo presente en dicho evento, según se aprecia en diversos videos difundidos en las redes sociales

La víctima fue identificada como Cristian Enrique Tirado, quien habría llegado a una fiesta de cumpleaños para realizar unas grabaciones. Tirado se cruzó con otra personas, entre ellos, Pedro Valdivia Montoya. Cuando los dos hombres se enfrentaron, este último sacó su arma y disparó a Tirado, según información de Latina.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora confirmó que asistió a dicha reunión social, pero precisó que se retiró antes de la medianoche. “Tomé conocimiento de lo sucedido en el exterior a través de los medios. Desconozco los motivos y solicito una investigación rápida para determinar a los culpables”, dijo.

Tras conocerse la noticia, diversos legisladores consideraron que este pronunciamiento no es suficiente y que Amuruz debe salir a la prensa a aclarar esta situación.

Uno de ellos fue Waldemar Cerrón, quien junto a Amuruz integran la Mesa Directiva del Parlamento. El legislador de Perú Libre (PL) consideró que este caso que involucra a la legisladora debe ser revisado en la comisión de Ética.

“Es un caso que tiene que investigarse para evitar todo tipo de especulación, de dimes y diretes. Será la Comisión de Ética la responsable de responder sobre este tema”, dijo el segundo vicepresidente del Legislativo al ser consultado por la prensa.

Cerrón añadió que la tercera vicepresidenta del Congreso aún no ha brindado explicaciones sobre su accionar a los integrantes de la Mesa Directiva.

LEA TAMBIÉN: Congreso elegirá mañana al primer vicepresidente de la Mesa Directiva

“Son temas que no son objeto de la Mesa Directiva. No está dentro de las funciones, para eso existen responsables en ese sentido”, señaló escuetamente.

Cabe recordar que la celebración a la que acudió Amuruz se realizó un día antes del homenaje que hizo el Parlamento por el fallecimiento del exprimer vicepresidente de la institución, Hernando Guerra García, razón por la cual fue criticada por diversas bancadas.

En diálogo con la prensa, la congresista se mostró arrepentida por haber asistido a dicha reunión, aunque aclaró que no fue organizadora de la misma y que solo acudió como una invitada más.

“Si hoy me dieran otra vez la opción de elegir, no lo elegiría (ir a la fiesta). Fue una mala decisión que no lo volvería a repetir”, anotó.