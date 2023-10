La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosseli Amuruz, se encuentra en serios aprietos. El último fin de semana, un hombre fue asesinado en una balacera en los exteriores de la vivienda donde se realizaba la fiesta de cumpleaños del exparlamentario Paul García, quien presuntamente es pareja de la legisladora de Avanza País. Precisamente, ella estuvo presente en dicho evento, según se aprecia en diversos videos difundidos en las redes sociales

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora confirmó que asistió a dicha reunión social, pero precisó que se retiró antes de la medianoche. “Tomé conocimiento de lo sucedido en el exterior a través de los medios. Desconozco los motivos y solicito una investigación rápida para determinar a los culpables”, dijo.

Tras conocerse la noticia, diversos legisladores consideraron que este pronunciamiento no es suficiente y que Amuruz debe salir a la prensa a aclarar esta situación.

Al respecto, el presidente de la comisión de Ética, Diego Bazán, remarcó que en caso de existir algún elemento que amerite revisar este caso en su grupo de trabajo, “lo verán más adelante”.

“Es un tema absolutamente privado lo que ha sucedido en el tema de la fiesta, voy a revisar; sin embargo, no puedo determinar si existen (causales), todavía no lo hemos conversado en la comisión, pero voy a revisar las variables. Siempre hemos sido muy objetivos, no se trata de porque ella (Roselli Amuruz) sea de mi bancada va a ser protegida, pero sí vemos que existen elementos que determinen lo veremos más adelante”, señaló.

Si bien dijo que no puede adelantar posición en su calidad de presidente del grupo de Ética, consideró que Amuruz, en su calidad de integrante de la Mesa Directiva, debe responder por este caso ante la prensa.

“Si existieran elementos que determinarían una falta ética al respecto, no duden que porque ella es de Avanza País no se va a investigar; vamos a verlo, vamos a revisarlo”, reiteró.

Sin embargo, el legislador aseveró que, hasta el momento, no se ha encontrado responsabilidad de su colega por lo ocurrido en dicho evento social. En ese sentido, consideró que no habría ningún motivo para que Amuruz dé un paso al costado en la tercera vicepresidencia del Parlamento.

“Absolutamente todo se revisa, yo no le he conversado con el equipo técnico, vamos a ver si hay vinculación con una falta ética; sin embargo, hay que ser claros, tengo entendido que ella no lo organizó (la fiesta), creo que eso no vincularía directamente a su salida de la Mesa Directiva, porque creo que primero tenemos que encontrar responsabilidad. Acá no hay intención de blindar a absolutamente a nadie, si ella es de Avanza País o no esto no determina, pero finalmente vamos a revisar como revisamos todos los casos”, acotó.

Finalmente, añadió que Amuruz explicará sobre esta situación en el interior de su bancada.

“No vamos a proteger absolutamente a nadie, vamos a escuchar sus descargos y si hay alguna falta ética iniciaremos proceso”, manifestó.

