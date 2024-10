El vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, rechazó que la mandataria Dina Boluarte haya recibido algún tipo de dádiva o regalo por parte del exconductor de televisión Andrés Hurtado, hoy con prisión preventiva.

“La respuesta es un no rotundo. Es más, la señora presidenta no conoce a la persona por la cual se me pregunta (Andrés Hurtado)”, expresó Hinojosa.

Vladimir Cerrón sigue sin ser capturado

Con respecto al prófugo Vladimir Cerrón, quien cumplió un año en la clandestinidad, el portavoz recordó que el Ministerio del Interior ha incrementado a S/500 mil la recompensa para quien dé información que permita la ubicación y captura del exgobernador de Junín y secretario general de Perú Libre.

En ese sentido, reiteró que el Gobierno “desde ningún punto de vista permite que cualquier prófugo de la justicia pueda establecer mecanismos de protección, como se insinúa”.

¿Qué dijo sobre el parto de transportistas?

“El Perú no puede paralizarse”, señaló Fredy Hinojosa al ser consultado por el anuncio de un paro de transportistas para este 10 de octubre, frente a la inseguridad que se vive.

Hinojosa afirmó que el Gobierno reconoce el legítimo derecho de cualquier ciudadano de protestar de manera pacífica, pero que “no existen razones para politizar una protesta de esta naturaleza”.

“Somos respetuosos de este derecho (a la protesta), pero los peruanos no podemos permitir que se politice y se genere una situación de estabilidad. El Perú no puede paralizarse. El Perú tiene que continuar en esta línea de desarrollo, de crecimiento, con el destrabe de importantes obras que se vienen implementando en todo el territorio nacional”, expresó en conferencia de prensa.

Desmiente compra de un avión presidencial

El vocero del despacho presidencial decartó que se pretenda comprar un nuevo avión presidencial.

Dijo que solo se adquirirán aeronaves de transporte para aumentar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ante situaciones de emergencia.

Remarcó también que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte garantiza al país un proceso democrático que concluirá con una transferencia del mando el 28 de julio del año 2026 y, en paralelo, trabaja intensamente en mantener la estabilidad macroeconómica.