El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció, desde Ayacucho, que pondrá a la venta el avión presidencial como parte de una serie de medidas de austeridad. No es la primera vez que se intenta ofertar la aeronave: durante la gestión del fallecido exmandatario Alan García (2006-2011) también se intentó vender dicho avión adquirido por el gobierno de Alberto Fujimori.

“Anuncio además que venderemos el avión presencial y esos recursos serán usados en la salud y educación de niños y niñas del Perú”, expresó Castillo Terrones este miércoles 10, durante su exposición sobre sus primeros 100 días en el cargo en Ayacucho.

Según el jefe de Estado, el dinero producto de la venta del Boeing 737-528, conocido como el avión presidencial, será destinado para la salud y educación.

La nave fue comprada en 1995 durante la administración de Alberto Fujimori. Sirvió de transporte a los presidentes Valentín Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006) y eventualmente a García, quien en su segundo gobierno eligió usar vuelos comerciales al considerar que era un “gasto excesivo” viajar en la nave.

La decisión de Alan García fue luego del caso bautizado como el “avión parrandero”. En mayo del 2006, se cuestionó a Manuel Cacho Souza, funcionario de la embajada peruana, por subir a la aeronave en estado etílico. Cacho era parte de la comitiva encabezada por el entonces mandatario Alejandro Toledo que viajaba de Málaga a Madrid, tras participar en la Cumbre de Viena.

Para García Pérez el avión presidencial, bajo el régimen de Toledo Manrique, fue “el símbolo de la lujuria, el lujo y la tentación por viajes”. Lamentó además que la labor realizada por aquel gobierno “se esta borrando con el codo” con este tipo de hechos.

Precio de venta

Alan García mencionó como propuesta de campaña para las elecciones del 2006 la venta del avión presidencial; sin embargo, la operación se suspendió en dos oportunidades y se volvió a utilizar la nave en viajes y giras oficiales, o para trasladar ayuda humanitaria en el marco de la pandemia del COVID-19.

En 2007, el entonces congresista Santiago Fujimori señaló que el Boing 737-528, que estaba ofertado en un inicio en US$ 27.6 millones, se compró -con una rebaja- en US$ 25 millones. El actual presidente Pedro Castillo aún no ha dado más detalles sobre el precio al que será saldado el avión que ya lleva 26 años en el Perú.

El informe presentado por ProInversión en dicho momento estableció un precio base de US$ 15.7 millones.