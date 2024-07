La presidenta Dina Boluarte se encuentra nuevamente en la polémica. A su salida de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, un ciudadano le gritó a lo lejos “corrupta”, a lo que la mandataria, según se desprendió de un video publicado en las redes sociales, le habría respondido con el insulto “tu mamá”; sin embargo, no se le logra escuchar debido al ruido de la calle.

“¡Le dijo ‘tu mamá’! Se pasó la señora”, se escucha comentar a una mujer en el video que advierte lo que la jefa de Estado habría pronunciado.

Como era de esperarse, esta situación generó una serie de críticas y demandas para que la presidenta aclare lo sucedido.

Al respecto, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, no descartó que en dicho video difundido en las redes sociales se haya aplicado Inteligencia Artificial (IA) para hacer ver que la mandataria habría insultado a una ciudadana.

“Los funcionarios públicos somos humanos, podría haber respondido eso, no lo sé. Porque con los videos pueden verse como no verse unas cosas, porque hay inteligencia artificial, no lo sé”, indicó a Canal N.

La titular del Mincul recordó que todos los funcionarios públicos reciben críticas y son “seres humanos”, por lo que consideró que muchos de los cuestionamientos provienen desde el “odio”.

“Los funcionarios, debo decir que en mi caso, también he recibido algunas críticas, incluso, desde el odio sin saber qué es lo que estamos realmente trabajando”, manifestó.

En ese sentido, enfatizó que Boluarte puede “cometer errores”, pero precisó que no le está robando a la ciudadanía, tal como afirmó dicha ciudadana en el video

Reconoce que Mensaje a la Nación pudo ser más breve

En otro momento, Urteaga defendió la extensa duración del Mensaje a la Nación (más de cinco horas.) que ofreció la presidenta en el Congreso por Fiestas Patrias.

A su juicio, era necesario informar detalladamente sobre los avances y compromisos del Gobierno, aunque reconoció que pudo ser más breve.

La ministra destacó la apertura de la zona arqueológica de Kuélap y la asignación de un presupuesto adicional de S/ 14 millones para el Ministerio de Cultura.

Este presupuesto incluye bonos para los servidores públicos y la organización del evento internacional APEC en noviembre, que se espera atraiga a más de 3,500 delegados.

