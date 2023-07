El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, aseguró que la policía no va a “entretenerse” con personajes que quieran subvertir el orden y la paz pública, refiriéndose a la manifestación que se llevará a cabo este miércoles 19 de julio contra el Ejecutivo y el Congreso de la República, sino para asegurar la seguridad ciudadana.

Tras participar en el ensayo de la PNP para el desfile cívico militar que se realizará el 29 de julio, el general Jorge Ángulo dijo lo siguiente:

“Nosotros tenemos que garantizar que nuestros ciudadanos no se vean amenazados por delincuentes que los van a atacar en la vía pública, que le van a intentar quitar su celular. Por eso, toda esta capacidad operativa tiene que estar a disposición de la seguridad ciudadana y no entretenernos en controlar a personas que quieran subvertir el orden y la seguridad pública. Ese es el compromiso que tenemos en estas fiestas de 28 de julio. Queremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, no solo de Lima, sino a nivel nacional”.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, espera garantizar la seguridad a nivel nacional. Foto: Mininter

De igual manera, Vicente Romero, el ministro del Interior, rechazó que se presenta un control o ‘toma’ de Lima con las marchas anunciadas, como lo han señalado algunos grupos extremistas de izquierda.

“Nunca hubo una toma de Lima y tampoco lo vamos a permitir. El tema es sumamente claro. Hubo un pronunciamiento de la camarada Vilma, incitando a este movimiento que podría darse nuevamente”, expresó.