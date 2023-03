El superintendente de Sunafil José Loyola, renunció al cargo luego de que el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, solicitara su renuncia tras hacerse públicas las denuncias de supuesto acoso sexual interpuestas en su contra por una extrabajadora de dicho sector.

La denuncia la dio a conocer el dominical Cuarto Poder, en el que la víctima, identificada como Maritza, señaló que la agresión se dio en la misma sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) donde ella laboraba.

José Loyola rechaza acusaciones

En su carta, José Loyola manifestó su “profundo rechazo” ante las acusaciones; aunque admitió que, por esos hechos, se inició una investigación que “no ha podido ser acreditada de manera fehaciente y objetiva”.

Asimismo, Loyola indicó que la víctima “no ha sido trabajadora de la Sunafil” y que no laboró en las mismas instalaciones que él desde que asumió la jefatura de Sunafil. No obstante, reconoció que compartieron el espacio laboral cuando él se desempeñaba en el “despacho viceministerial”.

“Durante los 7 meses que laboré como asesor del despacho viceministerial y donde compartía un espacio de trabajo con la denunciante, jamás existió acto alguno que pudiera ir en contra de la moral y buenas costumbres; sin embargo, desde que asumí el cargo (...) habrían empezado, presuntamente, los actos denunciados”, indicó.

Por otro lado, señaló que era víctima de una “campaña demoledora” desde que inició investigaciones “por actos antisindicales” contra el canal 4.

“Se ha priorizado el escándalo y no la búsqueda de la verdad, no importando si la denuncia es falsa (...), por ello, rechazó rotundamente estas acusaciones. razón por la cual, hasta el día de la fecha, no renuncié al cargo (...) dado que el suscrito es el principal interesado en esclarecer los hechos”, resaltó, informó RPP.

Maritza, tras denunciar el caso en los fueros internos del Ministerio de Trabajo fue separada de su puesto de trabajo en enero pasado, según el reportaje de Cuarto Poder. El 2 de febrero, ella volvió a laborar en el despacho del entonces viceministro Jaime Ríos, quien le solicitó retirar la denuncia contra Loyola con el fin de que pueda seguir trabajando sin problemas.

Ella firmó el documento para desistir de la renuncia, pero a los diez días Jaime Ríos fue retirado del cargo. Ella quedó en al aire porque sus días trabajados no fueron pagados hasta el momento y el propio ministro Adrianzén había señalado que su caso contra el titular de Sunafil fue cerrado.