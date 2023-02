Pero este problema no es exclusivo del año pasado. Según ELSA, herramienta desarrollada por GenderLab con financiamiento del BID, un 11.27% de empleados o empleadas ha sido objeto de alguna situación de hostigamiento o acoso sexual laboral en toda su experiencia de trabajo. Y un 6.68% no está seguro de ello.

Marlene Molero, cofundadora y CEO de GenderLab, comentó que la información muestra que este problema es transversal en la vida de las personas, principalmente en mujeres e integrantes de la comunidad LGBTIQ+, a lo largo de su trayectoria laboral.

En los últimos 12 meses

Solo en los últimos 12 meses, del total de encuestados, un 3.2% dice que ha sido objeto de una situación de hostigamiento o acoso sexual laboral, un 4.4% no está seguro de ello y un 92.4% afirma que no le ha pasado.

Cabe recordar que esta edición de ELSA —acrónimo de Espacios Laborales Sin Acoso— se realizó a 36 empresas que ya cuentan con políticas contra el acoso u hostigamiento sexual laboral.

Si solo nos quedamos con la data de acoso declarado, de los que reconocieron ser víctimas de este problema, un 88.2% no denunció, teniendo como argumento que no sirve (18.4%), por miedo a perder el trabajo (31.63%), porque en ese momento no estaba segura de si era acoso sexual laboral (35.7%), entre otros.

Molero comenta que hay dos barreras principales para la denuncia. El miedo y no poder llamar al acoso sexual por su nombre, “no piensan que eso que les está pasando es algo reportable”, refiere.

Pero no es solo que no denuncian. La mayoría que sufrió de acoso no habla con las áreas de Recursos Humanos, no comenta lo sucedido con nadie de la organización. Con quien sí hablan es con un compañero o compañera.

Confianza en la organización

A pesar de los temores a denunciar, un 88.02% de los trabajadores y trabajadoras están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el hostigamiento sexual no es tolerado en su ambiente laboral; y un 61.63% cree que denunciar no les acarrearía consecuencias en su trabajo.

Si bien hay cierta confianza en su compañía, aún hay espacio para que los líderes se involucren más en el tema. Ante la pregunta sobre la frecuencia con la que creen que suceden casos de hostigamiento o acoso sexual en su organización, el 63.28% de personas que pertenecen a los dos niveles jerárquicos más altos de las organizaciones dijeron que con baja frecuencia.

“Para una organización que realmente esté haciendo algo con esto, no es suficiente sentarse esperar una denuncia. Por qué se sentarían a esperar cuando muchos de estos casos pueden ser incluso secretos a voces”, anota.

Empresas toman acciones

Para Molero hay acciones que deben realizar las organizaciones para prevenir este problema: objetivos claros, comunicación constante y capacitación.

Zelma Acosta-Rubio, directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de Intercorp, comenta a Gestión que crearon una plataforma llamada Espacios Seguros.

También tienen un programa de ‘embajadores’, quienes fomentan conversaciones y educan para intervenir en situaciones difíciles. Ahora, lo que quieren es fortalecer la estrategia dirigida a testigos para sensibilizarles sobre su rol de soporte, porque muchas veces no saben cómo abordar una situación.

Mónica Correa, directora de Recursos Humanos de Urbanova, dice que cuentan con lineamientos de prevención, protección y sanción contra el hostigamiento sexual. Además, en 2022 lanzaron una política de diversidad, equidad e inclusión.

Mónica Aristizábal, directora de Gestión de Personas de Cálidda, refiere que tienen un comité de prevención del hostigamiento sexual laboral. Además, han realizado mediciones con consultoras especializadas y están desplegando campañas de tolerancia cero frente al acoso.