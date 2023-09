En el pleno del Congreso de la República de hoy jueves, 21 de setiembre, se dio cuenta de las dos mociones de interpelación presentadas contra el ministro del Interior, Vicente Romero.

Se hizo en conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento del Congreso y en la siguiente sesión del pleno se consultará la admisión de las mociones, explicó el presidente del Parlamento, Alejandro Soto.

Las bancadas de Acción Popular y Perú Libre presentaron mociones de orden del día para interpelar al ministro del Interior, Vicente Romero, por la falta de eficacia de su sector para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Horas antes el titular del Interior manifestó que asistirá al Palacio Legislativo para responder las 18 preguntas formuladas ante el Estado de emergencia.

“Me parece interesante. Hay que verlo de la parte positiva. Hay congresistas que necesitan ver qué está haciendo el sector del Interior y a dónde apuntamos. (...) Respeto al Congreso porque tienen la facultad de fiscalización. En ese sentido, concurriré al Congreso cuantas veces me inviten, si me tienen que interpelar, responderé todas las preguntas”, anotó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.